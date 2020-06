25 juin 2020 à 05h00 par Philippe

iOS 14 : Apple fait le plein de nouveautés pour la prochaine version de son système d'exploitation

Apple a présenté iOS 14, la nouvelle version de l'OS pour l'iPhone. Cette dernière verion apporte de nouvelles façons pour personnaliser l'écran d'accueil. En effet, les pages de l'écran d'accueil peuvent afficher des widgets personnalisés. Les nouveaux widgets ont pour but de présenter des informations pertinentes, lisibles d'un coup d'œil. Ils peuvent être épinglés dans différentes tailles sur n'importe quelle page de l'écran d'accueil. Il est possible de créer une pile organisée de widgets afin d'afficher au premier plan le widget approprié en fonction de l'heure, du lieu et de l'activité de l'utilisateur ou de l'utilisatrice.

La nouvelle bibliothèque d'apps, placée à la suite des pages de l'écran d'accueil, est un nouvel espace qui organise automatiquement toutes les apps facilement visible tout en mettant en avant les apps susceptibles d'être immédiatement utiles. Il est possible de choisir le nombre de pages de l'écran d'accueil à afficher et de masquer des pages pour accéder plus rapidement à la bibliothèque d'apps.

Les appels entrants, téléphoniques ou FaceTime, ainsi que les interactions avec Siri font peau neuve pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de rester dans le contexte de la tâche qui les occupe. Sur iPhone, le mode Image dans l'image permet désormais de regarder une vidéo ou de répondre à un appel FaceTime tout en utilisant une autre app.

Utilisation des apps avec les App Clips

Les App Clips sont associés à un produit ou une entreprise spécifique. Ils se chargent en quelques secondes pour effectuer une tâche en particulier, comme louer un scooter, acheter un café ou payer au parcmètre. Pour les découvrir et y accéder, il suffit de scanner un nouveau code App Clip conçu par Apple ou d'utiliser des étiquettes NFC ou codes QR. Les App Clips peuvent être partagés dans Messages ou depuis Safari, avec les niveaux de sécurité et de confidentialité que l'on attend d'une app.

Importantes mises à jour de Messages

Avec cette nouvelle version, il est désormais plus simple de rester en contact, d'accéder rapidement aux messages importants. Il est possible d'épingler des conversations en haut de la liste des messages, de suivre aisément les fils de conversation des groupes très actifs grâce à des mentions et des réponses incorporées, et de personnaliser les conversations en ajoutant une photo de groupe avec une image ou un emoji. Les nouvelles options de Memoji disponibles dans Messages sont plus inclusives et variées, avec davantage de coiffures, couvre-chefs et masque.

Des modes de circulation plus écologiques et de nouveaux guides dans Plans

La nouvelle version de Plans permet de mieux circuler et de découvrir de nouveaux itinéraires adaptés à la circulation à vélo ou le guidage en véhicule électrique. Les itinéraires à vélo tiennent compte du dénivelé, de l'affluence dans les rues et de l'éventuelle présence de marches à monter. Le guidage des véhicules électriques indique les stations de charge accessibles sur le trajet d'après le niveau de charge actuel du véhicule et le type de chargeur compatible.

Des fonctionnalités relatives à la vie privée améliorées pour plus de transparence et de contrôle

Désormais, toutes les apps devront obtenir l'autorisation de la personne qui les utilise avant de réaliser un traçage. Dans le courant de l'année, les pages produit de l'App Store afficheront dans un format simple et facile à comprendre un résumé des pratiques des développeurs en matière de confidentialité, fournies par les développeurs eux-mêmes. Il sera également possible de mettre à niveau son compte existant pour utiliser Connexion avec Apple, de partager sa localisation approximative au lieu de sa position précise quand on autorise une app à accéder aux données de localisation, et de savoir de façon plus transparente comment une app utilise le micro et l'appareil photo.

La nouvelle application de traduction

Parmi les nouveautés, on découvre aussi la toute nouvelle application de traduction, une solution alternative de Google Traduction. Cette application permet aux utilisateurs de faire de la traduction instantanée en exploitant Siri, l'assistant vocal présent sur les iPhones. L'app Traduire est actuellement compatible avec 11 langues. Le mode embarqué sur l'appareil permet d'utiliser hors ligne les fonctionnalités de l'app pour traduire des paroles et du texte.

IOS 14 devrait être déployé cet automne. Une bêta d'iOS 14 est disponible pour les développeurs qui sont membres du programme Apple, la version bêta publique pour tous les utilisateurs iOS est prévue en juillet.