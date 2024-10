29 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Apple prépare l'iPhone SE 4 : un nouveau challenger sur le marché

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses prédictions souvent exactes sur les produits Apple, la production de l'iPhone SE de 4e génération aurait déjà démarré. Cette nouvelle laisse présager une sortie officielle du smartphone pour le début du printemps prochain.

Alors que l'iPhone 16 a l'intention de battre des records de vente avec 164 millions d'unités prévues, son petit frère, l'iPhone SE 4, se contentera d'une production bien plus modeste. Apple envisage en effet de fabriquer environ 10 millions d'exemplaires de ce nouveau modèle.

Un succès commercial en perspective ?

Fidèle à sa réputation, cette nouvelle version devrait proposer un rapport qualité-prix particulièrement attractif. Avec un prix estimé à environ 600 euros, l'iPhone SE 4 se placerait comme une alternative intéressante aux modèles haut de gamme de la marque, tels que l'iPhone 16 qui dépasse les 900 euros.

Ce choix stratégique permettrait à Apple de toucher un public plus large, notamment ceux qui recherchent un smartphone performant sans pour autant être à la pointe de la technologie. Avec son prix plus abordable, l'iPhone SE 4 pourrait devenir un véritable succès commercial.

Des spécifications prometteuses

Apple pourrait donc bien surprendre avec son prochain iPhone SE en misant sur la puce A18 avec 8 Go de RAM. Ce smartphone intégrerait les dernières innovations de la marque, dont Apple Intelligence. De plus, la gamme pourrait s'étendre avec un modèle Plus, offrant ainsi un choix plus large aux utilisateurs.

Le petit dernier de la famille iPhone abandonnerait aussi son look rétro pour adopter un design plus moderne, calqué sur celui de l'iPhone 14. Et ce n'est pas tout ! Apple aurait l'intention de nous surprendre avec une fiche technique alléchante : Face ID, USB-C et capteur photo 48 Mpx. L'iPhone SE 4 pourrait aussi signer l'arrivée du modem 5G conçu par Apple, une première pour la marque.

Avec un tel arsenal de nouveautés, l'iPhone SE 4 a toutes les cartes en main pour se positionner comme un sérieux concurrent sur le marché des smartphones d'entrée de gamme.