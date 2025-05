24 mai 2025 à 07h39 par La rédaction

Apple prépare ses lunettes connectées pour 2026 : ce que l'on sait

Après des années de rumeurs et de tâtonnements, Apple semble enfin prêt à entrer dans l’arène des lunettes connectées. Selon Mark Gurman chez Bloomberg, le géant californien accélère le développement d’un tout nouveau produit, visant une commercialisation d’ici fin 2026. Une stratégie claire face à la montée en puissance de Meta, Google… et OpenAI.

Un projet ancien, mais des contours qui se précisent

L’idée de lunettes connectées chez Apple n’est pas neuve. La firme à la pomme planche sur ce concept depuis plusieurs années, avec des ambitions initiales axées sur la réalité augmentée. Mais confrontée à des défis techniques majeurs, Apple aurait modifié son approche : plutôt que de lancer d’emblée un appareil en réalité augmentée, la marque opterait pour un modèle plus simple, à l’image des Ray-Ban Meta, avec pour ambition affichée de faire mieux.

Ces lunettes actuellement désignées en interne sous le nom de code N401 ne disposeraient pas d’écran intégré, mais embarqueraient caméras, microphones, haut-parleurs ainsi qu’une intégration poussée de Siri, l’assistant vocal d’Apple. Elles permettraient de passer des appels, écouter de la musique, obtenir des indications GPS ou encore traduire des conversations en temps réel. Le tout, en interaction directe avec l’environnement de l’utilisateur.

L’intelligence artificielle au cœur du dispositif

Pour Apple, ces lunettes sont bien plus qu’un simple accessoire : elles constituent une vitrine technologique de sa future stratégie IA. Loin de s’appuyer sur des solutions tierces comme ChatGPT, Apple développerait sa propre intelligence artificielle, regroupée sous l’appellation Apple Intelligence, censée alimenter les fonctionnalités avancées de l’appareil.

Cependant, la firme accuse un certain retard dans ce domaine. Alors que Meta exploite déjà son propre modèle LLaMA dans ses lunettes, que Google a présenté ses lunettes Android XR propulsées par Gemini, et que OpenAI prépare une nouvelle révolution avec le soutien du designer Jony Ive, Apple semble en phase de rattrapage.

Le nouveau Siri, censé être plus performant, tarde à se matérialiser, tout comme une version convaincante de son Apple Intelligence. Cette lacune soulève une question majeure : Apple sera-t-elle prête à temps pour offrir une expérience utilisateur à la hauteur de ses standards ?

Une commercialisation ambitieuse, mais prudente

Selon Bloomberg, Apple aurait donné instruction d’accélérer la cadence. Les premiers prototypes industriels sont attendus pour la fin de l’année 2025, avec un lancement commercial visé pour fin 2026. Ce calendrier montre la volonté de la firme de ne pas rater le virage des lunettes connectées, un format qui s’impose comme la nouvelle frontière de la tech grand public.

Contrairement au Vision Pro, casque de réalité mixte haut de gamme qui peine à convaincre malgré ses qualités techniques, ces lunettes seraient pensées pour un usage quotidien, léger, discret, et intégré à l’écosystème Apple. Elles s’inscriraient dans une stratégie d’intégration verticale, chère à l’entreprise : le matériel, le logiciel et l’intelligence artificielle seraient tous développés en interne pour une cohérence optimale.

Un virage stratégique après un lancement timide du Vision Pro

Le semi-échec commercial du Vision Pro, vendu à un prix prohibitif (3 999 € en Europe) et jugé trop encombrant, a sans doute précipité le recentrage d’Apple sur des formats plus accessibles. Les lunettes N401 représenteraient ainsi le premier pas vers un futur plus ambitieux, avec un second modèle — cette fois réellement en réalité augmentée — attendu plus tard, probablement après 2028.

Apple envisagerait même une version moins coûteuse du Vision Pro, une Apple Watch revisitée, ou encore des AirPods Pro dotés de caméras, également pressentis pour une sortie en 2026. Ces projets s’inscrivent dans une refonte globale des gammes de produits pour redynamiser l’image de la marque et répondre à une concurrence de plus en plus agressive.

Une bataille technologique et culturelle

Le marché des lunettes connectées s’annonce comme le prochain champ de bataille entre les géants de la tech. Meta, déjà bien implanté avec ses Ray-Ban AI vendues à plus d’un million d’exemplaires, peaufine une version premium à venir en 2027. Google, lui, prépare activement une gamme entière de produits AR basés sur Android XR. Et OpenAI, avec l'expertise design de Jony Ive, promet un produit "révolutionnaire".

Dans ce contexte, Apple n’a plus de temps à perdre. L’entreprise, qui fut longtemps pionnière avec l’iPhone, les AirPods ou l’Apple Watch, doit prouver qu’elle peut encore fixer les standards d’un nouveau marché, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit en profondeur notre rapport à la technologie.

Apple à l’heure des choix

Le lancement des lunettes connectées d’Apple en 2026 s’annonce comme un tournant stratégique majeur pour la firme de Cupertino. Produit de rupture ou simple rattrapage technologique ? L’avenir le dira. Mais une chose est certaine : la bataille des lunettes intelligentes est bel et bien engagée, et Apple compte y jouer un rôle de premier plan.

Pour transformer l’essai, la marque devra prouver qu’elle peut conjuguer matériel, logiciel et intelligence artificielle avec l’excellence qu’on lui connaît et offrir, une fois encore, une expérience capable de redéfinir les usages du quotidien.