05 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple prépare une nouvelle génération d'AirTags pour mi-2025

Apple s’apprête à renouveler son traqueur d’objets connecté, l’AirTag. Prévue pour mai ou juin 2025, cette seconde génération devrait offrir des améliorations notables en termes de portée, de sécurité et d’intégration avec l’Apple Vision Pro.

Une sortie anticipée et des améliorations techniques

Selon Kosutami, un leaker réputé pour ses informations sur les prototypes Apple, l’AirTag 2 pourrait arriver avant l'été 2025. Cette annonce corrobore les prévisions du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, qui évoquait une sortie à la mi-2025.

Parmi les principales nouveautés attendues :

Une portée triplée : L’AirTag 2 intégrerait une puce Ultra Wideband de nouvelle génération, similaire à celle de l’iPhone 15 et de l’Apple Watch Ultra 2. Cela permettrait de localiser un objet jusqu'à 100 mètres, contre environ 30 mètres pour la version actuelle.

Une sécurité renforcée : Face aux critiques concernant l'utilisation malveillante des AirTags pour du pistage non consenti, Apple aurait conçu un haut-parleur plus difficile à désactiver ou à retirer, afin d'empêcher les tentatives de suivi clandestin.

Une meilleure intégration avec l'Apple Vision Pro : Des rumeurs indiquent que l'AirTag 2 pourrait offrir des fonctionnalités avancées en réalité augmentée, facilitant la localisation d'objets perdus via le casque de réalité mixte d'Apple.

Un design inchangé et un prix en suspens

Bien que les améliorations techniques soient au rendez-vous, l’AirTag 2 conserverait un design similaire à son prédécesseur. Quant au prix, il reste incertain. Actuellement, un AirTag est vendu 39 euros à l’unité et 129 euros pour un pack de quatre.

Apple pourrait profiter de cette nouvelle génération pour ajuster ses tarifs, mais aucune information officielle ne permet encore de le confirmer.

Une annonce attendue prochainement

Avec une fenêtre de lancement fixée entre mai et juin, Apple pourrait présenter ses nouveaux AirTags lors de la WWDC 2025, sa conférence annuelle des développeurs. L’AirTag 2, en améliorant la portée et la sécurité, pourrait répondre aux critiques formulées depuis 2021 et s’imposer comme un incontournable pour les utilisateurs de l'écosystème Apple.

D’ici là, les actuels AirTags restent disponibles, souvent en promotion chez les revendeurs, permettant aux utilisateurs de s'équiper en attendant la prochaine version.