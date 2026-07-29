29 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Apple préparerait enfin un iPad mini résistant à l'eau : une première historique pour sa gamme de tablettes

Après plus d'une décennie de recherches et de brevets, Apple serait sur le point de franchir un cap majeur dans l'évolution de sa gamme de tablettes. Selon plusieurs informations concordantes, le géant californien préparerait le lancement, dès le mois d'octobre, d'un nouvel iPad mini qui deviendrait le premier iPad officiellement conçu pour résister à l'eau et à l'humidité. Une avancée qui s'accompagnerait également d'un écran OLED et d'une nouvelle génération de puce, faisant de cet iPad mini 8 l'une des évolutions les plus importantes de la famille depuis sa création.

Une faiblesse historique enfin corrigée

Depuis l'apparition du premier iPad en 2010, Apple n'a jamais proposé de tablette bénéficiant d'une certification officielle de résistance à l'eau ou à la poussière. Contrairement aux iPhone, protégés par une certification IP68 depuis plusieurs générations, les iPad restent particulièrement vulnérables aux éclaboussures et à l'humidité. La firme recommande d'ailleurs toujours d'éviter tout contact avec l'eau.

Cette absence de protection est régulièrement pointée du doigt par les utilisateurs, d'autant que plusieurs constructeurs concurrents proposent depuis plusieurs années des tablettes certifiées IP68. Les liseuses électroniques, comme les Kindle Paperwhite ou les Kobo Libra Colour, permettent quant à elles une utilisation au bord d'une piscine, dans une baignoire ou à proximité de la mer sans inquiétude particulière. Apple semble désormais prête à combler ce retard.

Un système acoustique inédit pour supprimer les ouvertures

Selon les informations rapportées par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple aurait développé une solution technique originale afin de rendre son iPad mini beaucoup plus résistant aux infiltrations.

Le principal défi consiste à éliminer l'un des points faibles des appareils électroniques : les ouvertures des haut-parleurs. Ces grilles constituent en effet des zones privilégiées d'entrée pour l'eau et la poussière.

Pour résoudre ce problème, Apple miserait sur un système audio entièrement repensé. Au lieu de diffuser le son à travers des haut-parleurs traditionnels, certaines surfaces du châssis vibreraient directement afin de produire l'audio. Les différentes parties de la coque joueraient alors le rôle de membrane acoustique, supprimant pratiquement la nécessité de grilles apparentes.

Cette architecture permettrait de limiter considérablement les risques d'infiltration tout en conservant une qualité sonore élevée.

Une technologie imaginée depuis plus de dix ans

Cette innovation n'est pas née récemment. Dès 2014, Apple déposait un brevet décrivant un « système acoustique à panneaux actionnés mécaniquement », capable de produire du son en faisant vibrer directement les surfaces du châssis plutôt qu'en utilisant des haut-parleurs classiques.

Pendant longtemps, cette technologie est restée au stade expérimental. En 2025, Mark Gurman indiquait encore qu'Apple poursuivait activement ses travaux afin de rendre les iPad aussi résistants que les iPhone face à l'eau.

Les dernières indiscrétions laissent désormais penser que ces recherches seraient enfin sur le point d'aboutir.

Une certification IP encore inconnue

Apple n'aurait toutefois pas encore révélé le niveau précis de protection dont bénéficierait son futur iPad mini.

Aucune certification IP n'a pour le moment été évoquée. Beaucoup s'attendent néanmoins à une protection comparable à celle des iPhone récents, qui disposent d'une certification IP68. Celle-ci garantit une résistance totale à la poussière et permet une immersion en eau douce pouvant atteindre six mètres pendant trente minutes dans des conditions contrôlées.

Même si le futur iPad mini adoptait un indice similaire, cela ne signifierait pas pour autant qu'il pourrait être utilisé sans précaution dans toutes les situations. Les immersions répétées, l'eau salée ou encore l'eau chlorée d'une piscine restent susceptibles d'endommager les composants internes sur le long terme.

En revanche, cette protection offrirait une tranquillité d'esprit bien supérieure pour une utilisation quotidienne : éclaboussures accidentelles, cuisine, salle de bains, terrasse ou bord de piscine ne constitueraient plus un risque immédiat.

L'écran OLED enfin attendu sur l'iPad mini

La résistance à l'eau ne serait qu'une partie des nouveautés. Le futur iPad mini adopterait également une dalle OLED, devenant ainsi le deuxième modèle de la gamme à bénéficier de cette technologie après les iPad Pro.

Les utilisateurs profiteraient de noirs beaucoup plus profonds, d'un contraste nettement supérieur, d'une meilleure restitution des couleurs ainsi que d'une consommation énergétique plus faible que sur l'actuel écran LCD.

D'après plusieurs sources industrielles en Corée du Sud, Apple aurait retenu une dalle LTPS OLED de 8,4 pouces limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le constructeur réserverait donc encore la technologie ProMotion à ses modèles les plus haut de gamme.

Le média coréen ETNews affirme par ailleurs que Samsung Display aurait déjà lancé la production en série de ces nouveaux écrans, ce qui renforce l'hypothèse d'une présentation dès cet automne.

Une nouvelle puce encore entourée de mystère

L'iPad mini 8 devrait également bénéficier d'une importante évolution de ses performances. Plusieurs indices découverts dans des versions de développement de logiciels Apple évoquent l'arrivée d'une nouvelle génération de processeurs.

Certaines références pointent vers une puce A19 Pro, tandis que d'autres suggèrent un modèle encore inédit baptisé A20 Pro. Apple n'a naturellement confirmé aucune de ces informations, mais quelle que soit la solution retenue, la tablette devrait franchir un nouveau cap en matière de puissance, notamment pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle et les traitements graphiques.

Une présentation attendue en octobre

Tous les signaux convergent vers un lancement à l'automne. Apple avait déjà renouvelé l'iPad mini en octobre 2024 avec l'intégration de la puce A17 Pro, de la compatibilité Apple Intelligence et du support de l'Apple Pencil Pro.

Deux ans plus tard, la firme pourrait profiter de la même période pour dévoiler une génération entièrement repensée. L'arrivée de l'écran OLED, d'une éventuelle certification contre l'eau, d'une nouvelle architecture audio et d'un processeur plus puissant constituerait le renouvellement le plus ambitieux jamais proposé sur cette gamme compacte.

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