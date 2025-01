15 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction | 15 janvier 2025 à 08h01

Apple préparerait l'iPhone 17 Pro avec trois capteurs 48 Mpx et une caméra selfie boostée

Face à un marché saturé, les fabricants de smartphones peinent à trouver de nouvelles pistes pour séduire les consommateurs. Si l'intelligence artificielle est présentée comme la solution miracle, c'est bien souvent du côté de la photographie que les efforts se concentrent. Apple, en tête de ce mouvement, préparerait de nouvelles fonctionnalités photo pour ses futurs iPhone, confirmant ainsi l'importance cruciale de cet aspect pour l'expérience utilisateur.

Selon des fuites issues de sources fiables comme le leaker chinois Digital Chat Station, les prochains iPhone 17 Pro et 17 Pro Max pourraient embarquer des innovations majeures dans leur système optique. Avec trois capteurs arrière de 48 mégapixels et une caméra selfie de 24 mégapixels, la firme de Cupertino semble bien décidée veut passer à un statut de leader dans le domaine.

Trois capteurs de 48 MP

Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Pro devrait marquer un tournant avec cette configuration photographique comprenant :

Un capteur principal de 48 MP (1/1,3 pouce), déjà connu pour sa qualité exceptionnelle depuis l’iPhone 14 Pro.

Un ultra grand-angle de 48 MP, amélioré pour capturer davantage de détails en basse lumière.

Un téléobjectif périscopique de 48 MP, offrant un zoom optique 5x et utilisant la technologie Tetraprism pour des prises de vue plus nettes et précises.

Cette évolution permettrait à Apple d’uniformiser la résolution de ses capteurs, dépassant les performances du téléobjectif de 12 MP présent sur l’iPhone 16 Pro. La technologie de "pixel binning" améliorerait également la captation de la lumière, produisant des clichés en 12 MP de qualité supérieure ou en 48 MP pour des détails accrus.

Une caméra selfie qui voit double

Les nouveautés ne se limitent pas à l’arrière de l’appareil. La caméra frontale des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max connaîtrait une montée en gamme spectaculaire, passant de 12 à 24 mégapixels. Cette amélioration, combinée à l’ajout d’une sixième lentille, promettrait des selfies plus détaillés et moins déformés, même en basse lumière.

Un design repensé

Outre les améliorations optiques, l’iPhone 17 Pro Max pourrait présenter un nouveau design avec un bloc photo horizontal, similaire à celui des smartphones Pixel de Google. Cette refonte serait accompagnée d’un retour à un cadre en aluminium, plus léger que le titane utilisé sur les modèles actuels.

D’autres rumeurs évoquent l’arrivée de lentilles hybrides en verre et plastique pour optimiser la transmission de la lumière et la netteté des clichés. Une telle innovation témoigne de l’engagement d’Apple à repousser les limites de la technologie photographique.