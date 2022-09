15 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Apple présente sa nouvelle gamme Watch Series 8 et SE

Apple a dévoilé ses nouvelles montres connectées : l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE. Ces deux montres remplacent les modèles précédents. La Watch Series 8 dispose de nouvelles fonctions concernant la santé. L'Apple Watch SE, une nouvelle montre abordable qui vient remplacer la Series 3. Elle est annoncée comme 20 % plus rapide que sa génération précédente à un prix moins élevé.

La gamme Apple Watch Series 8

L'Apple Watch Series 8 est dotée d'un grand écran Retina toujours activé avec un verre d'écran résistant aux chutes. Son autonomie est de 18 heures. En complément des fonctionnalités de santé et de sécurité telles que l'app ECG et la détection des chutes, l'Apple Watch Series 8 offre désormais des mesures de température, des estimations rétrospectives de la période d'ovulation, une fonction "Détection des accidents" et une itinérance internationale.

Un nouveau mode économie d'énergie prolonge l'autonomie de l'Apple Watch Series 8 jusqu'à 36 heures en présence d'un iPhone à proximité. Ce nouveau mode désactive ou limite temporairement le fonctionnement d'un certain nombre de capteurs et fonctionnalités, dont l'écran Retina toujours activé, le lancement automatique des entraînements et les notifications relatives à la santé cardiovasculaire, entre autres.

L'Apple Watch Series 8 est disponible en plusieurs finitions de boîtier et de coloris, et peut être associée à une variété de bracelets afin de se marier avec différents styles. L'Apple Watch est disponible avec un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable, en taille 41 mm ou 45 mm, et elle est compatible avec tous les bracelets. L'Apple Watch Series 8 avec boîtier en aluminium est disponible dans les coloris lumière stellaire, minuit, argent et rouge, et le modèle en acier inoxydable est disponible en argent, graphite et or.

Cet automne, l'Apple Watch Nike et l'Apple Watch Hermès pourront également être associées à de nouveaux bracelets et elles proposeront aussi de nouveaux cadrans. L'Apple Watch Nike proposera le bracelet Sport dans de nouveaux coloris et une nouvelle Boucle Sport avec le logo " Just Do It " tissé directement dans le bracelet.

L'Apple Watch Hermès est proposée avec deux nouveaux bracelets : H Diagonal, qui arbore un motif sportif créé avec des centaines de microperforations du H Hermès, et Gourmette Metal, composé d'une chaîne en acier inoxydable poli et d'une lanière en cuir noir qui s'enroule deux fois autour du poignet.

Un capteur de température au poignet pour le suivi de la santé des femmes

Les nouvelles fonctions de l'Apple Watch Series 8 pour la mesure de la température mettent de nouvelles informations à la disposition des femmes.

Le système de détection de la température qui équipe l'Apple Watch Series 8 repose sur deux capteurs : un premier au dos de la montre, au plus près de la peau, et un second juste sous l'écran. Cette conception permet de réduire les effets engendrés par l'environnement extérieur.

La température au poignet pendant la nuit peut être un bon indicateur de la température globale du corps. Les capteurs intégrés à l'Apple Watch Series 8 mesurent la température au poignet pendant que l'on dort toutes les cinq secondes, à 0,1 °C près. Il suffit aux utilisateurs d'ouvrir l'app Santé pour voir les variations de leur température pendant la nuit par rapport à leur température de référence. Ces variations peuvent être dues à une activité physique, un décalage horaire ou une maladie.

Grâce à ces nouvelles capacités de mesure de la température de l'Apple Watch Series 8, les utilisatrices peuvent obtenir des estimations rétrospectives concernant leur période d'ovulation. Savoir quand l'ovulation a eu lieu peut faciliter la planification familiale, et l'Apple Watch Series 8 rend cette démarche plus facile et pratique en affichant des estimations dans l'app Santé. La prise de température améliore aussi les prédictions des règles.

De plus, l'association d'iOS 16 et de watchOS 9 permet désormais à toutes les utilisatrices de Suivi de cycle de recevoir une notification si leur historique enregistré montre un changement de cycle potentiel, comme des règles irrégulières, peu fréquentes ou longues, ou des saignements persistants, qui peuvent être les signes de problèmes de santé.



L'Apple Watch SE

De son côté, la nouvelle Apple Watch SE propose le suivi d'activité, les notifications en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible, Appel d'urgence et la toute nouvelle fonctionnalité Détection des accidents, mais aussi un dos de boîtier entièrement repensé, parfaitement assorti aux trois finitions de boîtier classiques. Les deux Apple Watch bénéficient de watchOS 9, elles proposent de nouveaux cadrans personnalisables tels que Lunar et Metropolitan, une version améliorée de l'app Exercice, les phases de sommeil, une fonctionnalité Historique de FA unique en son genre, et la toute nouvelle app Traitements.

Parmi les évolutions majeures figurent la puce SiP S8 avec processeur bicœur - qui équipe également l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra, et se montre 20 % plus rapide que la puce de précédente génération, la fonctionnalité Détection des accidents et l'itinérance internationale.

Conçue en aluminium, cette montre est solide et étanche. Elle peut descendre à une profondeur de 50 mètres.

L'Apple Watch SE conserve le même design de boîtier, mais l'arrière a été repensé : il se compose d'un matériau composite en nylon assorti. Avec watchOS 9, les utilisateurs de l'Apple Watch SE bénéficieront, en plus des fonctionnalités améliorées pour le fitness et le bien-être, des avantages de la nouvelle app Boussole. L'Apple Watch SE est disponible avec un boîtier en aluminium dans les tailles 40 mm et 44 mm, et dans les coloris minuit, lumière stellaire et argent. Elle est compatible avec tous les bracelets Apple Watch.

La Détection des accidents

Afin de proposer la fonction Détection des accidents, Apple a développé un algorithme de fusion de capteurs avancé qui exploite un nouvel accéléromètre et un nouveau gyroscope plus performants intégrés à l'Apple Watch. La fonction Détection des accidents utilise non seulement les données issues des capteurs de mouvement, mais aussi le baromètre, le GPS et le micro de l'iPhone afin de détecter les combinaisons d'éléments pouvant indiquer qu'un accident grave s'est produit.

En cas de détection d'un grave accident de voiture, l'Apple Watch demande à la personne si elle a besoin d'aide et appelle les services de secours si la montre ne détecte aucune réaction dans les 10 secondes. Les secours reçoivent la localisation de la montre, qui est également communiquée aux contacts d'urgence de la personne. Lorsqu'ils sont associés, l'iPhone et la fonction Détection des accidents sur Apple Watch fonctionnent parfaitement ensemble pour que les secours arrivent rapidement. Lorsqu'un accident grave est détecté, l'interface d'appel des services d'urgence s'affiche sur l'écran de l'Apple Watch, qui a plus de chances de se trouver à proximité de l'utilisateur, tandis que l'appel est passé par l'iPhone s'il est à portée, afin d'obtenir la meilleure connexion possible.

Prix et disponibilité

L'Apple Watch Series 8 est disponible à partir de 499 € et l'Apple Watch SE est commercialisé à 299 €.