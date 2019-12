26 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Apple aurait pour projet de connecter ses iPhones par satellite

Apple s'intéresserait désormais aux satellites. La firme de Cupertino aurait l'intention de connecter ses nouveaux iPhones à Internet par le biais des réseaux satellitaires selon les informations provenant de Bloomberg, qui tient ses sources de personnes travaillant sur le projet désirant garder l'anonymat.

L'objectif n'est pas très clair et les informations de Bloomberg ne sont pas officielles non plus. Cependant, Apple aurait embauché une dizaine d'ingénieurs spécialisés dans l'aérospatial, les satellites et la conception d'antennes afin de mener le projet à bien sur les prochaines années. Ce groupe de travail aurait donc cinq ans pour mettre au point un premier lancement satellitaire, et ferait désormais partie de l'une des priorités principales d'Apple.

Grâce à ce projet, Apple dépendrait ainsi moins à l'avenir des aléas terrestres et permettrait au géant américain une distribution mondiale des connexions. En effet, l'intérêt de ce projet serait de réduire la dépendance d'Apple par rapport aux fournisseurs de technologies sans fil. L'arrivée d'une nouvelle technologie développé par Apple, permettrait d'affiner les données de localisation de ses terminaux connectés sur Apple Plans.