03 mai 2021 à 07h37 par Philippe

Apple propose désormais l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini en mauve

Parmi les dernières annonces d'Apple, une petite surprise a fait son apparition du côté de l'iPhone avec la présentation d'un nouveau coloris mauve qui rejoint la gamme d'iPhone 12 et d'iPhone 12 mini.

En effet, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini se voit doter d'une nouvelle couleur pour le printemps. Cette nouvelle couleur mauve est disponible depuis le 30 avril en plus des couleurs déjà existantes (vert, bleu, rouge, blanc et noir).

A part sa nouvelle couleur, l'iPhone 12 en version mauve est exactement le même smartphone. Ce nouveau coloris vient surtout mettre en valeur les bords plats en aluminium de l'iPhone 12 qui sont assortis au verre du dos du téléphone.

Il est également possible de commander une nouvelle coque ou housse en cuir avec MagSafe mauve profond, une coque en silicone bleu Capri, pistache, melon ou améthyste, ou un porte-cartes en cuir Arizona.