21 novembre 2024 à 06h42 par La rédaction

Apple publie iOS 18.1.1 en urgence pour corriger des failles de sécurité

Alors que tout le monde attendait iOS 18.2, Apple vient de déployer en urgence iOS 18.1.1, une mise à jour axée sur la sécurité de ses appareils.

Ces mises à jour iOS 18.1.1 et iPadOS 17.7.2, corrigent des failles de sécurité critiques qui pouvaient être exploitées par des pirates informatiques.

De nouvelles vulnérabilités ont été identifiées dans les composants clés de Safari, JavaScriptCore et WebKit. Les composants clés de Safari, WebKit et JavaScriptCore, ont été compromis. Ces vulnérabilités offraient aux attaquants la possibilité d'injecter du code malveillant dans le navigateur et de voler des données sensibles. Une situation critique qui a nécessité une réponse rapide de la part d'Apple.

Le géant californien a aussi reconnu que des vulnérabilités dans macOS ont été exploitées par des cybercriminels. Afin de protéger ses utilisateurs, Apple a publié des mises à jour de sécurité pour macOS, iOS, iPadOS et VisionOS.

Il est donc fortement recommandé à tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad de procéder à cette mise à jour dès que possible.

Pour effectuer la mise à jour, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle afin de déclencher le téléchargement et l'installation.