06 novembre 2024 à 07h30 par La rédaction | 06 novembre 2024 à 08h32

Apple reconnaît un problème de caméra sur l'iPhone 14 Plus et lance un rappel

Face à la grogne des utilisateurs, Apple a finalement reconnu l'existence d'un problème affectant la caméra arrière de certains iPhone 14 Plus. Ce dysfonctionnement, qui empêche l'appareil photo de fonctionner correctement, toucherait les modèles produits entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024.

Le géant californien a donc mis en place un programme de réparation gratuit pour remédier à ce défaut. Que vous ayez acheté votre smartphone en France ou dans un autre pays européen, les réparations seront entièrement prises en charge.

Comment savoir si votre iPhone est concerné ?

Pour savoir si votre smartphone est concerné, Apple lance un outil en ligne sur le site de support d’Apple pour vérifier l'éligibilité de vos appareils aux dernières mises à jour. Il suffit de saisir le numéro de série de votre smartphone dans la section "Réglages" pour connaître les dernières nouveautés disponibles.

Les utilisateurs dont l'appareil est concerné par un rappel sont invités à se rendre dans un Apple Store, un centre de services agréé ou à contacter le SAV. Avant toute intervention, il est recommandé de sauvegarder l'ensemble des données de l'iPhone.

La firme de Cupertino rappellent également que les dommages causés à l'iPhone 14 Plus, comme une fissure sur le dos en verre, peuvent empêcher une réparation gratuite de la caméra arrière, actuellement proposée par Apple. Les utilisateurs pourraient alors prendre en charge les coûts supplémentaires liés à la réparation de certains dommages en soulignant que «Dans certains cas, la réparation supplémentaire peut vous être facturée ». De plus, Apple précise qu'il est possible de demander un remboursement si l'appareil a déjà été réparé.

Où faire réparer son iPhone 14 Plus ?

Apple vous offre plusieurs solutions. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans un Apple Store pour une intervention rapide. Si vous préférez, vous pouvez contacter un centre de services agréé Apple près de chez vous. Enfin, Apple vous propose également un service d'envoi postal vers un centre de réparation d’Apple.

Ce type d'opération, impliquant des remplacements à grande échelle, est particulièrement rare chez le géant californien. La dernière fois que cela s'était produit, c'était en 2021 avec les iPhone 12, qui souffraient de problèmes de son.