05 mars 2025 à 08h31 par La rédaction | 05 mars 2025 à 09h37

Apple renouvelle l'iPad Air avec la puce M3 : plus de puissance, même prix

Moins d’un an après la sortie des iPad Air M2, Apple a surpris le marché en annonçant une nouvelle génération de ses tablettes intermédiaires. Désormais équipés de la puce M3, les iPad Air conservent le design et les caractéristiques générales de leurs prédécesseurs tout en offrant des performances accrues, notamment en matière de graphismes et d’intelligence artificielle.

Une annonce inattendue

Tim Cook avait teasé l’événement avec un mystérieux « Il y a quelque chose dans l’air », laissant présager une annonce imminente. Le 4 mars, Apple a officiellement dévoilé les iPad Air M3, disponibles en précommande dès maintenant pour une commercialisation le 12 mars. Un lancement rapide qui s’accompagne de la suppression des modèles M2 du catalogue Apple.

Des améliorations techniques sous le capot

Si l’iPad Air M3 conserve un écran Liquid Retina de 11 ou 13 pouces avec une luminosité respective de 500 et 600 nits, ainsi qu’un design en aluminium et des coloris inchangés (bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral), c’est bien son processeur qui constitue la principale nouveauté.

La puce M3, avec son CPU à 8 cœurs et son GPU à 9 cœurs, apporte un gain de puissance significatif. Apple annonce jusqu’à 35 % de performances CPU en plus par rapport à la puce M1 et une augmentation de 40 % des capacités graphiques. La puce intègre également un Neural Engine à 16 cœurs, optimisant l’intelligence artificielle et permettant la compatibilité avec Apple Intelligence.

Des performances optimisées pour les créatifs et les professionnels

L’iPad Air M3 promet une meilleure expérience pour les créateurs de contenu, avec une amélioration notable du ray tracing matériel et de la gestion du multitâche. Les utilisateurs bénéficieront d’un rendu graphique plus fluide, d’une édition photo et vidéo plus rapide et d’une meilleure prise en charge des applications professionnelles exigeantes.

Un prix inchangé malgré les améliorations

Bonne nouvelle pour les consommateurs : les prix restent les mêmes que ceux des modèles M2. La tablette est disponible en 4 coloris (Gris sidéral, bleu, mauve et lumière stellaire). Voici les tarifs :

iPad Air M3 11 pouces : 128 Go : 719 €

iPad Air M3 11 pouces : 256 Go : 849 €

iPad Air M3 11 pouces : 512 Go : 1 099 €

iPad Air M3 11 pouces : 1 To : 1 349 €

iPad Air M3 13 pouces : 128 Go : 969 €

iPad Air M3 13 pouces : 256 Go : 1 099 €

iPad Air M3 13 pouces : 512 Go : 1 349 €

iPad Air M3 13 pouces : 1 To : 1 599 €

Les versions cellulaires sont facturées 170 € de plus que leurs équivalents Wi-Fi, bien qu’Apple n’ait pas intégré son dernier modem C1.

Un nouvel accessoire : le Magic Keyboard repensé

Apple accompagne cette nouvelle génération d’un Magic Keyboard légèrement amélioré. Doté d’un pavé tactile plus grand et d’une rangée de touches de fonction, il se fixe magnétiquement via le Smart Connector et inclut un port USB-C pour la recharge. Son prix est fixé à 329 € pour l’iPad Air 11 pouces et 349 € pour le modèle 13 pouces.

Peu de changements en dehors du processeur

L’iPad Air M3 conserve la configuration photo de la génération précédente : un capteur dorsal de 12 MP et une caméra frontale également de 12 MP. L’authentification repose toujours sur Touch ID, intégré au bouton d’alimentation. En revanche, l’arrivée de la puce M3 garantit une meilleure prise en charge d’Apple Intelligence, améliorant les outils de retouche photo et de reconnaissance d’images.

Un lancement stratégique

Apple a choisi de renouveler son iPad Air bien plus rapidement que d’habitude, probablement pour harmoniser sa gamme avec la transition vers les puces M3 et M4 sur l’ensemble de ses appareils. Ce choix reflète aussi la volonté de la marque de proposer une alternative puissante à l’iPad Pro, tout en conservant un prix plus accessible.

L’iPad Air M3 est en précommande et sera officiellement disponible le 12 mars.