14 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple repense l'iPhone : plus fin, plus cher, plus ambitieux ?

Alors que les premières indiscrétions sur iOS 19 commencent à émerger, c’est une toute autre annonce qui capte l’attention des passionnés de technologie : l’iPhone 17 Air, un modèle inédit qui pourrait bien redéfinir les standards de design chez Apple. Selon plusieurs sources concordantes, ce nouvel iPhone se distinguerait par une finesse extrême, bien au-delà de tout ce que la marque a proposé jusqu’ici.

Un design ultra-fin qui intrigue

Les premières images fuitées, publiées par le leaker bien connu Majin Bu sur X (anciennement Twitter), montrent deux moules issus de fichiers CAD censés représenter les futurs modèles de la gamme iPhone 17. La comparaison est frappante : l’iPhone 17 Air semble presque deux fois plus fin que le modèle Pro Max. Une orientation design qui rappelle celle adoptée pour les MacBook Air ou iPad Air, mettant l’accent sur la légèreté et l’élégance.

Selon Jon Prosser le créateur de Front Page Tech,, le smartphone afficherait une épaisseur de seulement 5,64 mm, tandis que Ming-Chi Kuo et Ice Universe évoquent même un chiffre encore plus fin : 5,5 mm. À titre de comparaison, l’actuel iPhone 15 Pro Max mesure 8,25 mm. Si ces informations se confirment, l’iPhone 17 Air deviendrait le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, flirtant avec les dimensions d’un ancien iPod touch.

Des compromis inévitables ?

Cette extrême finesse pourrait toutefois ne pas être sans conséquence. Les analystes, dont Ming-Chi Kuo, alertent sur les sacrifices potentiels en matière d’autonomie : une batterie plus fine signifie probablement une capacité réduite. Reste à savoir si Apple parviendra à optimiser son système d’exploitation et ses composants pour compenser cette contrainte technique.

Autre interrogation légitime : la solidité du châssis. L’affaire du "BendGate", survenue lors de la sortie de l’iPhone 6 Plus en 2014, reste dans toutes les mémoires. Une coque trop fine pourrait-elle à nouveau poser problème ? Apple semble toutefois s’orienter vers une refonte structurelle, peut-être en prévision d’une génération d’iPhone pliables, attendus pour 2026.

Un grand écran malgré la finesse

Malgré son format ultra-compact, l’iPhone 17 Air n’aurait pas à rougir côté affichage. Deux sources s’opposent légèrement sur la taille de l’écran : Jon Prosser évoque une dalle de 6,7 pouces, tandis que le spécialiste Ross Young chez MacRumors table sur 6,55 pouces, arrondis à 6,6 pouces. Dans les deux cas, Apple chercherait à remplacer le modèle « Plus » habituellement proposé dans la gamme de rentrée, avec un appareil plus fin, plus léger, mais tout aussi immersif.

Vers une nouvelle nomenclature : l’iPhone 17 Ultra en remplacement du Pro Max

Autre changement notable dans la gamme : Apple pourrait faire évoluer sa stratégie de dénomination. Le célèbre modèle « Pro Max » serait rebaptisé « iPhone 17 Ultra », selon l’informateur coréen yeux1122. Ce nouveau fleuron haut de gamme se distinguerait par trois innovations majeures : une Dynamic Island plus discrète, un système de refroidissement inédit, et une batterie plus généreuse.

Des caractéristiques exclusives qui pourraient justifier une augmentation significative du prix, potentiellement en préparation d’une autre révolution : l’iPhone pliant.

Une stratégie tarifaire calculée

Le passage à un modèle Ultra hautement premium pourrait servir un objectif bien précis : préparer psychologiquement les consommateurs à un iPhone pliant à prix élevé. Aujourd’hui, un iPhone 16 Pro Max débute à 1 479 €, tandis que les estimations pour le futur iPhone pliant dépassent allègrement les 2 000 €. En proposant dès 2025 un modèle Ultra plus coûteux, Apple pourrait lisser l’impact financier et éviter un choc tarifaire lors de l’introduction du modèle pliable en 2026.

Une transition vers le futur

Avec l’arrivée annoncée de l’iPhone 17 Air, Apple semble amorcer une refonte complète de son catalogue, mêlant finesse, innovation et stratégie commerciale audacieuse. Ce modèle inédit pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du smartphone : plus fin, plus léger, mais toujours aussi ambitieux. Reste à voir si le public sera au rendez-vous – et si la solidité et l’autonomie suivront.

Le rendez-vous est pris pour septembre 2025, date probable de lancement de cette nouvelle gamme qui s’annonce aussi fine que stratégique.