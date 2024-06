24 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Apple reporte le déploiement d'Apple Intelligence en Europe à cause du Digital Markets Act (DMA)

Après avoir dévoilé en grande pompe son assistant vocal intelligent " Apple Intelligence " et les nouvelles fonctionnalités d'iOS 18 ainsi que macOS Sequoia, Apple se voit contraint de reporter leur déploiement en Europe.

La firme américaine pointe du doigt le Digital Markets Act (DMA), une nouvelle loi européenne qui encadre les pratiques des grandes plateformes numériques, comme Apple.

Initialement prévus pour cet automne, ces lancements majeurs sont désormais retardés pour une date indéterminée. Apple explique que le DMA rend "plus difficile" la proposition de certaines fonctionnalités en Europe.

Le DMA en cause

En effet, le DMA, entré en vigueur le 1er novembre 2023, impose de nouvelles obligations aux grandes plateformes numériques, telles qu'Apple, Google et Amazon. Parmi ces obligations, on peut citer l'obligation de permettre aux utilisateurs de choisir librement leur navigateur web et leur boutique d'applications, ainsi que de faciliter l'interopérabilité entre les services.

Apple craint pour la sécurité des données

L'entreprise Apple a exprimé son inquiétude quant aux potentiels impacts des obligations d'interopérabilité imposées par le DMA sur la sécurité de ses produits et la protection de la vie privée et des données de ses utilisateurs.

Apple redoute que l'accès de tiers à certains services n'expose les données des utilisateurs d'iPhone à des failles de sécurité et des piratages.

Cette décision d'Apple est un nouveau coup dur pour l'entreprise, déjà fragilisée par les récentes décisions de justice qui l'ont contrainte à modifier ses pratiques commerciales, notamment dans le domaine des paiements mobiles.

Vers un compromis avec la Commission européenne ?

Toutefois, Apple a indiqué qu'il allait collaborer avec la Commission européenne pour trouver un compromis permettant de proposer l'ensemble des fonctionnalités aux utilisateurs européens tout en préservant leur sécurité.