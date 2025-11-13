13 novembre 2025 à 11h11 par Philippe

Apple reporte l'iPhone Air 2, plombé par les ventes décevantes de la première génération

Prévu initialement pour l’automne 2026, le successeur du tout premier iPhone Air ne verra finalement pas le jour avant 2027. Face à des ventes très en deçà des attentes, Apple revoit sa stratégie et promet un modèle repensé, plus séduisant et mieux armé sur le plan technique.

Un projet suspendu dans les airs

L’iPhone Air, présenté en grande pompe lors du keynote de septembre 2025, devait incarner la vision la plus épurée et la plus audacieuse d’Apple : un smartphone ultra-fin, tout en légèreté, pensé pour séduire les amateurs de design minimaliste. Mais quelques mois après son lancement, la promesse semble s’être évaporée.

Selon The Information, la firme de Cupertino aurait décidé de retirer du calendrier la deuxième génération de l’iPhone Air, connue en interne sous le nom de code V62. Le modèle ne sera donc pas dévoilé à l’automne 2026, comme initialement prévu, et aucune nouvelle date de sortie n’a été communiquée.

Une source proche du dossier évoque une décision rare, voire sans précédent chez Apple : les dirigeants auraient informé ingénieurs et partenaires industriels de ce report sans fixer de nouvelle échéance. Un choix révélateur d’un désenchantement profond autour du projet, lancé il y a à peine un an comme une nouvelle famille d’iPhone.

Un accueil critique mitigé et des ventes décevantes

Sur le papier, l’iPhone Air avait tout pour plaire. Plus fin et plus léger que n’importe quel iPhone jamais conçu, il incarnait un exercice de style impressionnant. Mais ce raffinement extrême avait un coût : une autonomie limitée, un unique capteur photo, un seul haut-parleur, et un prix supérieur à celui de l’iPhone 17 standard pourtant plus complet.

Les critiques ont rapidement pointé du doigt des compromis jugés trop importants pour un smartphone positionné comme un modèle premium. Et les consommateurs ont suivi : la demande n’a jamais décollé. D’après The Information, Apple n’avait consacré que 10 % de sa production globale d’iPhone à ce modèle, un ratio finalement trop optimiste. Les entrepôts débordent désormais de stocks invendus, et les remises fleurissent chez les revendeurs.

Sur les chaînes de production, la réduction est drastique : Foxconn ne disposerait plus que d’une ligne et demie encore dédiée à l’iPhone Air, qu’elle devrait fermer d’ici la fin du mois, tandis que Luxshare aurait cessé toute production dès la fin octobre.

Un report stratégique vers 2027

Apple n’abandonnerait toutefois pas complètement le concept. Toujours selon The Information, une équipe interne travaillerait déjà sur une version profondément remaniée du smartphone, potentiellement baptisée iPhone Air 2.

Cette deuxième mouture, qui pourrait finalement voir le jour au printemps 2027 aux côtés des iPhone 18 et 18e, viserait à corriger les principaux points faibles du modèle actuel. Apple travaillerait ainsi sur un appareil photo à double capteur afin de répondre aux critiques concernant la qualité d’image, tout en améliorant l’autonomie grâce à une batterie plus endurante.

L’entreprise réfléchirait également à l’intégration d’un nouveau système de dissipation thermique utilisant une chambre à vapeur, destiné à optimiser le refroidissement interne et la stabilité des performances.

L’objectif ? Proposer un iPhone Air « repensé », capable de séduire à la fois par son design et par son équilibre technique, sans donner l’impression d’un produit sacrifiant trop à la finesse.

Un modèle victime d’un positionnement flou

Avec l’iPhone Air, Apple espérait combler le vide laissé par les séries Mini et Plus, deux gammes disparues après seulement deux générations. Mais le positionnement du smartphone ultra-fin semble avoir manqué sa cible. Trop cher pour un modèle intermédiaire, trop limité pour un modèle premium, l’iPhone Air n’a pas su trouver son public.

L’échec d’un concept, mais pas de sa technologie

Si l’avenir de la gamme Air est désormais incertain, Apple ne perdra pas tout le fruit de ce travail. Les innovations développées pour miniaturiser ses composants et redistribuer l’espace interne pourraient trouver une seconde vie dans d’autres produits, notamment dans le très attendu iPhone Fold, le premier modèle pliant d’Apple, qui serait dévoilé à l’automne 2026.

Les ingénieurs de Cupertino auraient d’ailleurs utilisé le châssis et la miniaturisation de l’iPhone Air comme base de réflexion pour ce futur smartphone pliable. À plus long terme, ces avancées pourraient aussi inspirer de nouveaux appareils axés sur l’intelligence artificielle, sans écran ou à très faible encombrement.

Un tournant dans la stratégie d’Apple

Le report de l’iPhone Air 2 s’inscrit dans un remaniement plus large du calendrier produit d’Apple. En 2026, la marque devrait concentrer sa rentrée sur trois modèles phares : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le tout premier iPhone pliant.

Les modèles plus abordables iPhone 18, 18e et potentiellement Air 2 seraient quant à eux dévoilés plus tard, au printemps 2027.

Ce changement de rythme confirme une tendance : Apple cherche à espacer ses lancements pour donner plus de visibilité à chaque gamme et limiter les chevauchements commerciaux.

L’iPhone Air, une parenthèse expérimentale ?

Lancé comme un manifeste du design pur, l’iPhone Air pourrait bien devenir une parenthèse dans l’histoire de l’iPhone, à l’image des modèles Mini ou Plus avant lui. L’idée d’un smartphone ultrafin n’est pas morte, mais Apple semble avoir compris qu’elle ne peut pas se faire au détriment de l’expérience d’usage.

En attendant un hypothétique iPhone Air 2 en 2027, Cupertino semble vouloir transformer cet échec commercial en leçon d’ingénierie, et préparer un retour plus maîtrisé, plus équilibré… et plus désirable.