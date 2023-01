30 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Apple résout une faille de sécurité qui touche les anciens iPhone comme l'iPhone 5s

Presque 10 ans après sa sortie, l’iPhone 5s fait encore parler de lui. Apple vient de lancer une nouvelle mise à jour de sécurité sur l’iPhone 5s cinq ans après l’arrêt du support.

La firme de Cupertino recommande cette mise à jour pour corriger une vulnérabilité zero-day qui peut être exploitée à distance. Cela veut dire qu'un pirate peut facilement amener un utilisateur vers une page web malveillante et à partir de là faire exécuter du code sur l'appareil ciblé.

Tout propriétaire et utilisateur de cet appareil, a donc intérêt à y installer cette dernière mise à jour de sécurité car elle a pour but de corriger une faille baptisée CVE-2022-42856 liée à des sites web malveillants, qui pourraient entraîner l’exécution de code indésirable. Rappelons que ce problème avait été signalé par Clément Lecigne du Threat Analysis Group de Google.

Il est intéressant de noter que l’iPhone 5s a été considéré il y a plusieurs mois comme obsolète chez Apple. La marque à la pomme n’était donc pas obligée de fournir une mise à jour. On remarque toutefois que cette vulnérabilité a poussé Apple à réagir.

D’autres appareils sont concernés. Parmi les appareils les plus anciens concernés par cette mise à jour de sécurité, on compte : les iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch (6ème génération).