02 février 2021 à 06h00 par Philippe

Apple a réussi à dépasser Samsung au dernier trimestre 2020

Au dernier trimestre de l'année 2020, Apple s'est hissé à la première place des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde. La marque à la pomme se classe deuxième, avec près de 206,1 millions d'iPhone vendus sur l'année 2020.

Apple a été porté par l'arrivée de ses nouveaux iPhone 12 les fêtes de fin d'année. Selon le directeur financier d'Apple, Luca Maestri : la gamme d'iPhone 12 a fait un carton avec notamment l'iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max. Apple a vendu 90,1 millions d'iPhone en trois mois et a représenté 23,4% du marché.

Malgré les nombreux retards liés par la crise sanitaire et à la pandémie de Covid-19, Apple a réussi à limiter la casse en dominant le marché de la téléphonie mobile au dernier trimestre 2020.

Avec 266.7 millions de smartphones vendus, Samsung occupe toujours la première place sur l'année complète et prend la seconde place avec 73,9 millions de smartphones vendus au 4ème trimestre. Suivi de près par Xiaomi et Oppo, qui ont respectivement écoulé 43,3 millions et 33,8 millions de smartphones. Le grand perdant est évidemment Huawei qui occupe aujourd'hui la 5ème place à cause des sanctions prises à son encontre par le gouvernement américain. La firme de Shenzhen a vendu 32,3 millions de smartphones.

Sur l'année 2020, Huawei a écoulé 189 millions de smartphones et se hisse à la troisième place. En 2021, si cette tendance se confirme, Huawei risque de perdre également la troisième place. On retrouve ensuite Xiaomi et Vivo, avec respectivement 147,8 millions et 111,7 millions de smartphones écoulés. Au total, les constructeurs de smartphones ont vendu de 1,29 milliards d'appareils l'année dernière.