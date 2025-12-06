06 décembre 2025 à 09h21 par Philippe | 06 décembre 2025 à 10h22

Apple révèle les lauréats des App Store Awards 2025

Comme chaque année, Apple dévoile son palmarès des applications et jeux ayant marqué son écosystème. L’édition 2025 distingue dix-sept créations qui se sont imposées par leur innovation, leur design et leur capacité à enrichir le quotidien des utilisateurs. Après avoir présenté ses finalistes le mois dernier, la firme rend publique la liste complète des gagnants, répartis sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch, l’Apple TV, l’Apple Vision Pro et la plateforme Apple Arcade.

Tim Cook, PDG d’Apple, s’est félicité du cru 2025, rappelant que la créativité des développeurs constitue le cœur de l’expérience App Store. Selon lui, les lauréats de cette année illustrent parfaitement la manière dont la technologie peut se mettre au service de l’humain.

Les applications qui ont marqué 2025

Sur iPhone, le titre d’application de l’année revient à Tiimo. Pensée comme un agenda visuel dopé à l’intelligence artificielle, cette app s’est hissée parmi les références de l’organisation personnelle grâce à son interface apaisante et à sa capacité à transformer la planification en un geste simple et presque ludique.

Sur iPad, Apple récompense Detail, un outil d’édition vidéo qui rend le montage accessible à tous. L’application offre une première expérience de création simple, efficace et entièrement gratuite, à mille lieues de la complexité des solutions professionnelles traditionnelles. Elle a séduit les créateurs débutants autant que les utilisateurs cherchant à monter rapidement leurs vidéos de vacances ou leur film de Noël.

Sur Mac, Essayist décroche le trophée. Cet assistant d’écriture intelligemment conçu accompagne l’utilisateur dans la structure, la rédaction et la révision de documents longs. Il s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels ayant besoin d’un environnement clair et performant pour produire textes et essais.

Sur Apple Vision Pro, Apple met en avant Explore POV, une application immersive qui permet de découvrir le monde à travers des vidéos capturées en point de vue. Grâce à la réalité augmentée et virtuelle, l’utilisateur se retrouve plongé au cœur d’expériences visuelles saisissantes, conçues spécialement pour le casque de la marque.

Sur Apple Watch, Strava s’impose sans surprise. Déjà incontournable pour les sportifs, l’application excelle dans le suivi des activités physiques et l’analyse de performances, tout en s’appuyant sur une communauté mondiale très active. Apple récompense ici un modèle de conception sportive parfaitement adapté à la montre connectée.

Sur Apple TV, HBO Max s’illustre par la qualité de son interface, son intégration fluide dans l’écosystème Apple et son catalogue riche, fait de films, séries et productions originales de premier plan.

Les jeux qui ont dominé l’année

Pokémon TCG Pocket décroche la palme du meilleur jeu sur iPhone. Cette version mobile du célèbre jeu de cartes Pokémon modernise l’expérience tout en conservant l’esprit stratégique qui fait son succès depuis plus de vingt-cinq ans.

DREDGE triomphe sur iPad avec son ambiance mystérieuse mêlant exploration, pêche et narration. Son univers sombre et immersif a séduit les joueurs, confirmant sa singularité parmi les productions indépendantes récentes.

Sur Mac, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition s’impose comme un incontournable. Optimisée pour l’architecture Apple Silicon, cette version offre un monde dystopique dense, immersif et visuellement impressionnant.

Porta Nubi remporte le trophée sur Apple Vision Pro grâce à son approche contemplative et sensorielle, pensée pour exploiter pleinement le potentiel de la réalité mixte.

Sur Apple Arcade, WHAT THE CLASH? est distingué pour son ton décalé et son mélange ingénieux de mécaniques de cartes et de combats, qui renouvelle le genre avec fraîcheur.

L’impact culturel, nouvel axe majeur

Au-delà de ces catégories traditionnelles, Apple met cette année une nouvelle fois en avant l’impact culturel, social et humain des applications. Six créations reçoivent ainsi une distinction spéciale pour leur capacité à proposer un changement significatif et à promouvoir un monde plus inclusif.

Art of Fauna transforme des illustrations animalières du monde entier en puzzles apaisants, combinant accessibilité et expérience relaxante. Chants of Sennaar célèbre la diversité linguistique à travers une aventure poétique centrée sur la compréhension, la traduction et le dialogue entre cultures. Le jeu narratif despelote propose, quant à lui, une plongée intime dans le quotidien d’une nation unie par la passion du football, dans un contexte de bouleversements sociaux.

Be My Eyes s’impose comme l’un des titres les plus emblématiques de cette catégorie. L’application utilise la puissance combinée de l’intelligence artificielle et d’une communauté mondiale de bénévoles pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes dans leurs tâches quotidiennes. Elle illustre parfaitement la manière dont la technologie peut être mise au service de l’inclusion.

Focus Friend se distingue par sa volonté de lutter contre les distractions numériques en transformant les sessions de concentration en jeu motivant, avec des récompenses destinées à encourager l’assiduité. Enfin, StoryGraph met à l’honneur la diversité littéraire en offrant un espace accueillant pour les lecteurs et en proposant des recommandations axées sur la découverte d’auteurs variés.

Une édition tournée vers l’IA, la créativité et l’inclusion

L’édition 2025 des App Store Awards consacre des applications qui ne se contentent plus de remplir une simple fonction utilitaire. Elles jouent désormais un rôle de soutien, d’accompagnement, de création et parfois même de refuge. L’intelligence artificielle y occupe une place de choix, qu’il s’agisse de mieux organiser son quotidien, de monter une vidéo ou de rédiger un document complexe.

Avec la montée en puissance de la réalité mixte, Apple Vision Pro est également au centre de l’écosystème, illustrant une nouvelle ambition : faire des applications des expériences sensorielles et immersives à part entière.

En récompensant des titres alliant créativité, inclusivité et innovation, Apple confirme une tendance de fond : les applications sont devenues des objets culturels à part entière, façonnant non seulement la manière dont nous utilisons la technologie, mais aussi la manière dont nous appréhendons notre quotidien.