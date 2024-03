19 mars 2024 à 08h21 par La rédaction

Apple s'apprêterait à intégrer l'IA de Google dans IOS 18

Apple réfléchirait à différentes façons d'ajouter de l'intelligence artificielle à iOS 18. Parmi les options envisagées, il y aurait un partenariat avec Google et son modèle de langage Gemini, d'après Bloomberg.

Apple, qui était un peu à la traîne dans ce domaine, semble enfin décidé à rattraper son retard. La prochaine version du système d'exploitation des iPhone, iOS 18, pourrait embarquer une série de fonctionnalités dopées à l'IA.

Et pour ce faire, Apple aurait l'intention de s'associer à un poids lourd du secteur : Google. D'après les rumeurs, les prochaines fonctionnalités IA des iPhone utiliseraient le modèle Gemini (anciennement Bard), l'intelligence artificielle de Google.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Pour le moment, on ne sait pas encore grand-chose. Mais on peut s'attendre à des fonctionnalités qui améliorent la photo, la vidéo, la traduction, et bien d'autres choses encore.

Face aux fabricants chinois de smartphones qui intègrent l'IA générative à un rythme accéléré, Apple et Samsung se doivent de suivre le mouvement.

Pour Google, s'implanter sur l'iPhone pourrait consolider la position de Gemini face à OpenAI en termes de popularité. Cependant, cette collaboration pourrait attirer l'attention des autorités de la concurrence, qui examinent déjà de près les activités des deux entreprises.

Il est intéressant de souligner qu'une collaboration entre Google et Apple n'est pas sans précédent. En effet, malgré leur rivalité bien connue, les deux géants de la technologie entretiennent des liens étroits depuis de nombreuses années. Cette collaboration visait principalement à maintenir Google comme moteur de recherche par défaut sur Safari, le navigateur d'Apple. La question se pose alors : cette collaboration pourrait-elle s'étendre au domaine de l'intelligence artificielle ?

Apple dévoilera probablement la prochaine version d'iOS en juin, lors de sa conférence WWDC pour les développeurs. La sortie publique est ensuite prévue pour la rentrée, en même temps que les nouveaux iPhone 16, si l'on suit le calendrier habituel d'Apple.