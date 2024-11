22 novembre 2024 à 07h58 par La rédaction

Apple supprime les sauvegardes iCloud des iPhone sous iOS 8 et moins

Les propriétaires d'iPhone équipés d'iOS 8 ou d'une version antérieure vont devoir faire face à une mauvaise nouvelle. À partir du 18 décembre 2024, Apple mettra fin au support des sauvegardes iCloud pour ces appareils. Non seulement il ne sera plus possible de créer de nouvelles sauvegardes, mais celles qui existent déjà seront purement et simplement supprimées des serveurs d'Apple.

Cette décision est la volonté de la firme de Cupertino d'harmoniser ses services avec les dernières versions de son système d'exploitation mobile. Les utilisateurs concernés sont donc invités à mettre à jour leur appareil vers iOS 9 ou une version plus récente afin de continuer à bénéficier des fonctionnalités de sauvegarde iCloud.

Les utilisateurs n'ayant pas la possibilité de mettre à jour leur système peuvent sécuriser leurs données en les transférant manuellement sur leur ordinateur. Le Finder (pour macOS Catalina et versions supérieures) ou iTunes (pour les versions plus anciennes) sont les outils recommandés pour cette opération.

Bien que cette décision puisse sembler contraignante pour certains utilisateurs, elle s'inscrit dans une logique d'amélioration continue des services proposés par Apple.