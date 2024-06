20 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Apple Tap to Cash : envoyez de l'argent instantanément par simple contact entre iPhone

Apple a décidé de bousculer le monde du paiement avec "Tap to cash". Lors de sa conférence annuelle, Apple a dévoilé une innovation qui pourrait révolutionner nos habitudes de paiement : "Tap to cash".

Inspiré d'AirDrop et de NameDrop, ce système permet d'envoyer ou de recevoir de l'argent instantanément en approchant simplement deux iPhones l'un de l'autre. Plus besoin d'échanger des numéros de compte ou de se connecter à des applications, un simple contact suffit.

Cette innovation sera disponible sur iPhone avec iOS 18 et Apple Watch avec watchOS 11, mais il faudra patienter pour l'utiliser en France.

Cette fonctionnalité repose sur Apple Cash, le service de paiement mobile d'Apple qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent via l'application Cartes. Par contre, Apple Cash n'est pas encore disponible en France, contrairement aux États-Unis où il est accessible depuis 2017.

Fini les billets et les pièces

Tap to Cash permettra ainsi de rembourser ses amis ou de payer en toute sécurité et simplicité. Que ce soit après un repas au restaurant ou au bar par exemple, il suffira d'un simple contact entre iPhone.

Cette solution est intégrée de manière transparente à l'univers Apple, Tap to Cash se présente donc comme une solution de paiement simple et fiable, qui sera plébiscitée par les utilisateurs soucieux de leur confort et de la protection de leurs données.