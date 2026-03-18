18 mars 2026 à 00h00 par Philippe

Apple tourne la page : l'iPhone 4 et l'iPhone 5 définitivement abandonnés

Treize ans après avoir marqué un tournant dans l’histoire des smartphones, l’iPhone 5 rejoint officiellement la liste des produits obsolètes d’Apple. Une décision symbolique qui scelle la fin du support matériel pour ce modèle emblématique, tout comme pour l’iPhone 4 dans sa version 8 Go, désormais lui aussi relégué au rang d’appareil définitivement dépassé.

Une classification stricte, reflet du cycle de vie Apple

Chez Apple, le statut d’un produit suit une chronologie bien définie. Après l’arrêt de sa commercialisation, un appareil entre dans la catégorie « vintage » au bout de cinq ans. Durant cette période intermédiaire, les réparations restent possibles, à condition que les pièces détachées soient encore disponibles.

Mais passé le cap des sept ans, le couperet tombe : le produit devient « obsolète ». Concrètement, cela signifie que ni Apple ni son réseau de réparateurs agréés ne peuvent plus assurer la moindre réparation, même payante. Les utilisateurs doivent alors se tourner vers des réparateurs indépendants, avec l’incertitude de trouver les composants nécessaires.

Dans le cas de l’iPhone 5, cette transition n’a rien de surprenant. L’appareil avait déjà basculé dans la catégorie « vintage » dès 2018. Son passage à l’obsolescence complète marque donc l’ultime étape d’un cycle entamé plus d’une décennie plus tôt.

L’iPhone 5, un modèle charnière dans l’histoire de l’iPhone

Lors de sa présentation en septembre 2012, l’iPhone 5 incarnait une évolution majeure. Plus fin, plus léger, il adoptait un design mêlant aluminium et verre qui tranchait avec ses prédécesseurs. Son écran Retina de 4 pouces au format allongé inaugurait une nouvelle ergonomie, tandis que la puce A6 apportait un gain de performances notable.

Mais c’est surtout l’introduction du connecteur Lightning qui a marqué les esprits. Plus compact et réversible, il remplaçait l’ancien port 30 broches hérité des iPod. Une avancée technique saluée, mais qui avait contraint de nombreux utilisateurs à renouveler leurs accessoires ou à recourir à des adaptateurs.

L’iPhone 5 fut également le premier smartphone de la marque à proposer la 4G LTE. Une innovation majeure à l’époque, même si sa compatibilité restait limitée en France à la bande des 1 800 MHz, peu exploitée alors.

Un déclin technologique devenu inévitable

Au-delà de la décision d’Apple, l’obsolescence de ces modèles s’inscrit dans une réalité technique plus large. L’iPhone 5, déjà largement dépassé en matière de performances et de logiciels, est aujourd’hui confronté à un obstacle plus fondamental : l’évolution des réseaux mobiles.

La disparition progressive des réseaux 2G, prévue dès 2026, suivie de celle de la 3G dans les années suivantes, va rendre ces anciens smartphones tout simplement incapables d’assurer leur fonction première : passer des appels. Une évolution qui entérine leur sortie définitive du paysage mobile.

L’iPhone 4, pionnier du Retina, lui aussi relégué

Présenté en 2010, l’iPhone 4 avait lui aussi marqué une rupture importante. Son design anguleux en verre et acier inoxydable et son écran Retina de 3,5 pouces, à la définition inédite pour l’époque, avaient redéfini les standards du marché.

Doté de la puce A4 et de 512 Mo de mémoire vive, il introduisait également la visioconférence avec FaceTime grâce à sa caméra frontale. Mais malgré son statut d’icône, seule sa version 8 Go restait encore récemment dans la catégorie « vintage ». Elle rejoint désormais définitivement les autres variantes déjà classées obsolètes.

La fin d’une époque… et un retour aux souvenirs

Si cette classification répond à des critères industriels précis, elle revêt aussi une dimension symbolique. L’iPhone 5, comme l’iPhone 4, a accompagné toute une génération d’utilisateurs à une époque charnière, celle de la démocratisation du smartphone moderne.

Leur disparition officielle du catalogue de support d’Apple agit comme un rappel : dans l’univers technologique, même les appareils les plus marquants finissent inexorablement par céder leur place. Reste désormais la mémoire de ces objets qui, à leur manière, ont contribué à façonner le quotidien numérique des années 2010.

Guides & Comparatifs France Mobiles

~~~~~~~~