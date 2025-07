20 juillet 2025 à 03h04 par La rédaction

Apple trahi de l'intérieur : comment un ingénieur, un complice et un youtubeur ont provoqué la fuite d'iOS 26

Apple a officiellement intenté une action en justice contre le youtubeur américain Jon Prosser, personnalité bien connue pour ses fuites sur les futurs produits de la marque. La firme de Cupertino l’accuse d’avoir participé à un complot destiné à accéder illégalement à un iPhone de développement contenant des données confidentielles sur iOS 26, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation mobile d’Apple.

Une fuite majeure avant la WWDC 2025

En janvier, puis au printemps 2025, Jon Prosser a publié plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube « Front Page Tech » présentant de manière détaillée des rendus de ce qui était alors connu sous le nom d’iOS 19, renommé depuis iOS 26. Il y dévoilait notamment une refonte majeure de l’interface utilisateur, baptisée Liquid Glass, ainsi que des aperçus de l’application Messages et de l’appareil photo.

Ces fuites visuelles ont largement circulé dans la communauté tech, attirant l’attention des médias et des fans de la marque. Mais en interne chez Apple, elles ont déclenché une enquête de grande ampleur.

Un scénario de film : accès illégal, enregistrement, publication

Selon la plainte déposée le 17 juillet 2025 auprès du tribunal fédéral du district nord de Californie, Apple affirme que Jon Prosser a mis en place un plan avec un complice, Michael Ramacciotti, pour mettre la main sur un iPhone de développement. Ce dernier, un ami proche d’Ethan Lipnik, ingénieur chez Apple, aurait profité d’une visite chez celui-ci pour deviner le code de déverrouillage du téléphone.

Une fois l’iPhone déverrouillé contenant une version préliminaire d’iOS 26, Ramacciotti aurait organisé un appel FaceTime avec Prosser afin de lui dévoiler en direct les nouveautés de la mise à jour. L’appel aurait été enregistré par Prosser, qui s’en serait servi pour créer des rendus fidèles de l’interface et les publier sur sa chaîne. Apple affirme que l’iPhone contenait « une quantité importante d’informations supplémentaires sur des secrets commerciaux », jamais révélés publiquement.

Une affaire lourde de conséquences

Dans sa plainte, Apple sollicite du tribunal l'interdiction immédiate de toute nouvelle diffusion des contenus confidentiels. L'entreprise réclame également des dommages et intérêts, incluant une part dite « punitive » en raison du caractère qu'elle juge délibéré et malveillant de l'infraction. Enfin, Apple souhaite que l'affaire soit portée devant un jury afin que l'étendue du préjudice puisse être pleinement évaluée.

De son côté, Ethan Lipnik a été licencié par Apple pour violation des politiques internes de sécurité, notamment pour n’avoir pas signalé à l’entreprise qu’il avait été victime d’une fuite.

Prosser nie les accusations, Apple reste ferme

Interrogé par Reuters, Jon Prosser a rejeté en bloc les accusations d’Apple. Il affirme ne pas avoir comploté pour accéder à un appareil Apple, ignorer comment les informations lui sont parvenues, et estime que son activité relève du journalisme technologique. « Je n’ai jamais volé quoi que ce soit. J’ai simplement publié des informations que je croyais obtenues légalement », a-t-il déclaré. Il se dit prêt à faire valoir sa version devant un tribunal.

Mais Apple ne l’entend pas de cette oreille. Dans les documents judiciaires, la firme assure que le youtubeur a sciemment profité de l’accès illégal aux secrets industriels d’Apple, qu’il a monétisé via sa chaîne YouTube, générant des vues et donc des revenus publicitaires.

L’entreprise insiste également sur le fait que ces révélations ont provoqué un « préjudice irréparable », en compromettant le secret de plusieurs fonctionnalités stratégiques encore en développement, à quelques mois de leur lancement officiel prévu à l’automne 2025.

Une affaire sans précédent ?

L’affaire Prosser rappelle l’épisode de Gizmodo vs Apple en 2010, où un prototype d’iPhone 4 avait été égaré dans un bar et récupéré par un journaliste. Toutefois, dans le cas présent, Apple accuse formellement un acte de malveillance concerté – ce qui pourrait en faire une première judiciaire dans l’histoire récente du géant technologique.

Plus largement, cette affaire illustre la montée des tensions entre les constructeurs tech et les figures de la fuite dans une industrie où la confidentialité est un enjeu stratégique majeur. La question des limites entre journalisme, divulgation et espionnage industriel risque bien d’être au cœur du procès à venir.