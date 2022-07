11 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Apple va bientôt lancer une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre les logiciels espions

Afin de lutter " contre les attaques très ciblées de logiciels espions mercenaires ", Apple vient d'annoncer une fonctionnalité de sécurité pour ses iPhone, iPad et Mac.

Appelé "lockdown mode", ou "mode isolement", cette nouvelle fonctionnalité sera disponible à l'automne. Elle est conçue pour lutter contre les tentatives de piratage. Il y a un an, un collectif de médias internationaux a révélé que Pegasus avait permis d'espionner les numéros d'hommes politiques, de journalistes, militants ou chefs d'entreprises de différents pays.

En septembre dernier, Apple a diffusé une mise à jour logicielle gratuite qui contrait Pegasus dont les outils de ce logiciel tiraient profit de failles repérées dans les systèmes de l'iPhone. Ce logiciel espion est parfois utilisé par des Etats pour espionner des opposants ou journalistes sans même que les utilisateurs n'aient à cliquer sur des liens ou boutons piégés, selon un procédé baptisé "zero-click".

Cette nouvelle fonction est destinée aux utilisateurs se sentant menacés par les méthodes de piratage les plus élaborées. Une fois le mode est activé, l'iPhone désactive alors une série de fonctions pouvant le rendre vulnérable à des cyberattaques.

En activant ce mode, la totalité des ports dédiés à une connexion par câble sont bloqués, afin qu'aucune clé USB ou aucun ordinateur ne puisse être utilisé pour introduire un logiciel malveillant.

L'utilisateur bloque également toutes les pièces jointes des messages, ou encore les appels FaceTime entrants provenant de numéros inconnus. Les invitations, via le calendrier d'iOS, sont également désactivées. En mode verrouillage, les appareils Apple n'acceptent pas non plus de connexions filaires, et il ne sera pas non plus possible d'installer de nouveaux logiciels de gestion à distance.

Enfin, le "lockdown mode", ou "mode isolement" bloque une partie des contenus des sites Web, par exemple pour l'exécution de certains types de codes informatiques fréquemment utilisés pour des intrusions dans le système d'exploitation. L'utilisateur a également la possibilité de créer une "liste blanche" afin que les sites qu'il a choisis, s'affichent normalement.

Ce mode a surtout été pensé pour ceux qui pensent ou qui pourraient être la cible de logiciels espions sophistiqués. Cependant, il ne faut pas tomber dans la paranoïa car la grande majorité des utilisateurs ne sera jamais la cible d'une telle attaque car très peu d'utilisateurs détiennent des informations assez importantes pour qu'un état ou un groupe malveillant utilise des moyens pour mettre en place ce type d'attaque.

Ce mode est testé par les développeurs pendant cet été. Il sera ensuite diffusé gratuitement au public à l'automne dans leurs futures versions iOS16, iPadOS16 et MacOS Ventura.