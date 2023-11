20 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Apple va enfin adopter le RCS pour ses iPhone

Le géant américain a finalement cédé à la pression. Apple a annoncé qu'il intégrera le RCS (Rich Communication Services) à ses iPhone en 2024, probablement avec l'arrivée d'iOS 18. Ce standard, développé par la GSMA, est une évolution du SMS qui offre des fonctionnalités plus avancées, telles que les accusés de réception, les indicateurs de saisie, et le partage de fichiers en haute définition.

L'adoption du RCS par Apple devrait permettre d'améliorer la communication entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android, qui étaient jusqu'à présent limités aux fonctionnalités basiques du SMS.

L'Europe s'était aussi mêlée dans cette affaire car cette décision d'Apple est probablement une réponse à la pression réglementaire de l'Union européenne, qui impose aux grandes entreprises technologiques d'améliorer l'interopérabilité de leurs services.

Qu'est ce que le RCS ?

Le RCS est un protocole de communication qui a été développé par la GSMA, une association mondiale des opérateurs de télécommunications. Il est conçu pour remplacer le SMS et le MMS, et offre une gamme de fonctionnalités plus avancées, notamment le chiffrement de bout en bout.

En termes de sécurité, le RCS offre plusieurs avantages par rapport à iMessage. C'est un protocole standardisé, ce qui signifie qu'il est plus facile pour les opérateurs de télécommunications de le déployer et de le maintenir. Le RCS utilise un chiffrement de bout en bout par défaut, ce qui signifie que les messages ne peuvent être lus que par les expéditeurs et les destinataires. Il offre un chiffrement plus fort que iMessage, qui utilise un chiffrement de 128 bits.

De son côté, Apple propose iMessage, qui est un service de messagerie développé par Apple. Il est disponible uniquement sur les appareils Apple, et offre une gamme de fonctionnalités avancées, notamment le chiffrement de bout en bout pour les conversations en tête-à-tête.

Google a fini par gagner la partie. Google était le premier à promouvoir ce standard. L'intégration du RCS pourrait rendre iMessage moins exclusif, mais Apple pourrait conserver des fonctionnalités exclusives pour le différencier de la concurrence.

L'adoption du RCS par Apple ne signifie pas obligatoirement la fin des bulles vertes dans l'application Messages. Les messages provenant d'appareils Android pourrait continuer à apparaître en vert, tandis que les messages entre iPhone pourraient la couleur bleue.

Au final, cette intégration du RCS chez Apple apportera un réel avantage aux utilisateurs d'iPhone et d'Android, notamment dans les chats de groupe et pour l'envoi de photos et de vidéos de haute qualité.