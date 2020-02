13 février 2020 à 06h00 par Philippe

Apple a vendu plus de montres que toute l'horlogerie suisse en 2019

Les ventes d'Apple Watch ont connu une croissance soutenue en 2019. Selon un nouveau rapport de Strategy Analytics, Apple a vendu près de 31 millions d'Apple Watch dans le monde en 2019 (+ 36% en un an), tandis que l'industrie horlogère suisse a écoulé un peu plus de 21 millions d'unités (-13% en un an).

Ses chiffres ont de quoi faire pâlir l'industrie horlogère suisse comme Swatch, Tissot, TAG Heuer ou encore Rolex. En effet, ces marques ont également développé leurs modèles de montres intelligentes mais la concurrence du géant américain est bien trop importante, en proposant notamment une connectivité entre ses différents produits.

Les montres-bracelets analogiques sont toujours populaires mais plutôt auprès des acheteurs plus âgés. Les jeunes consommateurs préfèrent des montres intelligentes et les bracelets informatisés.

Steven Waltzer, analyste principal chez Strategy Analytics, souligne d'ailleurs dans le rapport que l'Apple Watch est désormais un produit attrayant pour les jeunes consommateurs, car les marques horlogères suisses sont à la traîne. Une combinaison de design attrayant, de technologie conviviale et d'applications addictives rend l'Apple Watch très populaire. De plus, l'Apple Watch est mieux vendu grâce à des canaux de vente plus importants qui attirent les jeunes consommateurs désirant de plus en plus de produits connectés.