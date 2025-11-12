12 novembre 2025 à 00h00 par Philippe | 12 novembre 2025 à 11h49

Apple veut libérer l'iPhone du réseau mobile et SpaceX pourrait l'y aider

Trois ans après avoir introduit le SOS par satellite sur l’iPhone 14, Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure. Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et fin observateur des projets de Cupertino, la firme développe cinq nouvelles fonctionnalités exploitant la connectivité satellite, dont certaines pourraient bouleverser le marché des télécommunications. En toile de fond, une possible alliance avec SpaceX d’Elon Musk se dessine, promettant de transformer en profondeur l’accès à Internet mobile et de fragiliser les opérateurs traditionnels.

De l’urgence à l’usage quotidien : Apple veut étendre la connexion satellite

Lorsqu’Apple a dévoilé l’iPhone 14 en 2022, la fonction SOS par satellite avait marqué une première mondiale : permettre d’envoyer un message d’urgence depuis une zone dépourvue de réseau cellulaire. Cette innovation, initialement conçue pour les randonneurs, navigateurs ou voyageurs isolés, pourrait bientôt quitter le domaine du secours pour s’inviter dans la vie quotidienne.

Selon Mark Gurman, Apple développe cinq nouveautés majeures exploitant la connexion satellitaire. Parmi elles, la possibilité d’envoyer des photos via Messages (iMessage) sans Wi-Fi ni données mobiles. Une avancée qui rendrait la communication d’urgence plus expressive, mais aussi plus pratique pour les voyageurs hors réseau.

Autre évolution attendue : Apple Plans (l’application de navigation maison) fonctionnerait sans couverture cellulaire, permettant d’obtenir des itinéraires ou de retrouver sa route même dans les zones blanches. Ce mode “hors-réseau” satellitaire constituerait une véritable révolution pour les aventuriers, les professionnels itinérants ou simplement les utilisateurs situés dans des zones rurales mal desservies.

Une API pour les développeurs et une connectivité plus fluide

Apple ne se limiterait pas à ses propres applications. La firme travaillerait sur une API dédiée aux développeurs tiers, qui leur permettrait d’intégrer la connectivité satellite à certaines fonctions de leurs applications. L’objectif : ouvrir l’écosystème à de nouveaux usages (messagerie, géolocalisation, sécurité…), tout en imposant un cadre strict pour éviter les abus.

Cupertino planche également sur une amélioration technique majeure : rendre la connexion satellitaire plus naturelle et fluide, sans nécessiter de pointer son iPhone vers le ciel ou de chercher une orientation précise pour capter le signal. En clair, les futures générations d’iPhone pourraient établir la liaison automatiquement, même depuis l’intérieur d’un véhicule ou d’un bâtiment.

Enfin, Apple explore la technologie 5G NTN (Non-Terrestrial Network). Cette norme permettrait aux antennes 5G terrestres de se connecter directement aux satellites pour étendre la couverture réseau. Une innovation hybride qui fusionnerait réseau mobile et infrastructure orbitale.

Une ambition soutenue par d’importants investissements

Derrière cette offensive technologique, Apple met la main au portefeuille. Depuis 2022, la société collabore étroitement avec Globalstar, son partenaire satellite actuel, dans lequel elle aurait injecté 1,1 milliard de dollars pour moderniser l’infrastructure et déployer de nouveaux satellites compatibles avec ses iPhone.

Mais la situation pourrait bientôt changer. Selon plusieurs sources, SpaceX, à travers son service Starlink, chercherait à prendre la relève. La société d’Elon Musk aurait déjà adapté une partie de ses satellites pour qu’ils fonctionnent avec le spectre radio utilisé par Globalstar et Apple. Des discussions entre les deux géants seraient en cours, et certains analystes évoquent même la possibilité d’un rachat de Globalstar par SpaceX.

Une telle opération simplifierait considérablement la coopération technique et ouvrirait la voie à un partenariat exclusif entre Apple et Starlink. Un scénario qui bouleverserait l’écosystème mondial des télécoms.

Un partenariat Apple–SpaceX : la fin des opérateurs ?

Si un accord venait à se concrétiser, Apple pourrait proposer une offre satellitaire premium incluant appels, messages et accès Internet, le tout indépendamment des opérateurs traditionnels. Les “zones blanches” deviendraient de l’histoire ancienne, et la promesse d’une connectivité universelle, sans antenne ni relais, prendrait forme.

Un tel bouleversement aurait des conséquences considérables. Les opérateurs historiques, déjà fragilisés par la stagnation du marché mobile, se retrouveraient relégués au rôle de simples prestataires secondaires. Apple disposerait du service, de la bande passante et de la relation client directe. Les opérateurs, eux, ne conserveraient que l’infrastructure terrestre et les usages de secours.

Cependant, Apple ne souhaite pas devenir un opérateur télécom à part entière. La firme redoute la complexité réglementaire et les contraintes de concurrence que cela impliquerait. Une alliance avec SpaceX lui permettrait d’en récolter les bénéfices sans s’exposer directement à ces risques.

Un marché en pleine effervescence

Les ambitions d’Apple s’inscrivent dans un contexte d’émulation intense. SpaceX multiplie les partenariats, notamment avec T-Mobile aux États-Unis, pour permettre l’envoi de SMS et d’appels via satellites depuis n’importe quel smartphone. En parallèle, d’autres acteurs comme Huawei ou Samsung explorent aussi la connectivité orbitale sur leurs modèles haut de gamme.

Chez Apple, la stratégie semble claire : rendre la connectivité satellitaire universelle, discrète et transparente. Après les iPhone 14 et 15, cette orientation pourrait culminer avec l’iPhone 18, attendu en 2026, qui marquerait l’intégration native de la 5G par satellite. Certaines de ces fonctionnalités pourraient d’ailleurs être liées à iOS 27, toujours selon Mark Gurman.

Des services gratuits aujourd’hui, payants demain ?

Actuellement, les fonctionnalités satellitaires comme le SOS d’urgence sont gratuites pour les utilisateurs d’iPhone 14 et plus récents. Mais cette gratuité pourrait ne pas durer. Si Apple déploie des fonctions plus avancées comme les échange d’images, Plans hors ligne, connexion naturelle ou API tierce, elles pourraient être intégrées à un forfait payant, ou à une formule Apple One premium combinant services cloud, musique et connectivité orbitale.

Cette stratégie ferait écho au modèle économique habituel d’Apple : offrir une première expérience gratuite, puis monétiser les usages avancés à travers un écosystème intégré.