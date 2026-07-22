22 juillet 2026 à 01h00 par Philippe | 22 juillet 2026 à 03h43

Apple veut que vous changiez d'iPhone plus souvent… grâce à une nouvelle formule

Apple s'apprêterait à faire évoluer en profondeur la manière dont ses clients financent l'achat de ses appareils. Selon les informations de Bloomberg, le groupe de Cupertino lancerait dès le 28 juillet aux États-Unis un nouveau programme baptisé Apple Upgrade, développé en partenariat avec le spécialiste des paiements Klarna. L'objectif est clair : permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement aux produits les plus coûteux de la marque grâce à des mensualités étalées sur plusieurs années, tout en les incitant à renouveler régulièrement leur équipement.

Cette nouvelle formule marquerait également la fin d'une époque, puisqu'elle remplacerait progressivement l'iPhone Upgrade Program, lancé en 2015, ainsi que les solutions de financement classiques proposées jusqu'à présent par Apple.

Une formule de location plus flexible

Contrairement à un simple crédit à la consommation, Apple Upgrade fonctionnerait comme une formule de location avec plusieurs possibilités offertes au client pendant ou à l'issue du contrat.

Les iPhone et les Apple Watch seraient proposés avec un engagement de 24 mois, tandis que les Mac et les iPad bénéficieraient d'une durée de 36 mois. Durant cette période, les utilisateurs pourraient rembourser leur appareil par anticipation, changer de modèle avant la fin du contrat, conserver l'appareil en réglant le montant restant ou encore le restituer à Apple à l'échéance.

Le fonctionnement rappelle celui des offres de location longue durée déjà bien connues dans l'automobile. Certaines opérations, notamment un renouvellement anticipé, pourraient toutefois entraîner des frais supplémentaires.

Apple prévoit de proposer Apple Upgrade aussi bien sur son site internet que dans ses Apple Store américains.

Klarna prendra en charge le financement

Pour cette nouvelle offre, Apple ne financera pas directement les contrats. La firme s'appuiera sur Klarna, spécialiste suédois du paiement fractionné et des solutions de financement.

Ce partenariat permettrait à Apple de se concentrer sur la vente de ses produits tout en laissant à Klarna la gestion des vérifications de solvabilité, du risque de crédit et des éventuels impayés.

Selon Bloomberg, Apple présenterait cette formule comme une alternative proposant des mensualités plus faibles que celles de ses offres de financement actuelles.

BREAKING: Apple will launch Apple Upgrade next week, an iPhone, iPad, Mac and Apple Watch leasing/subscription program. It’s partnering with Klarna to launch in the U.S. at online and retail stores. https://t.co/eM3J46MXJZ — Mark Gurman (@markgurman) July 21, 2026

Tous les appareils ne seront pas concernés

Si la majorité des produits récents d'Apple devraient être compatibles avec Apple Upgrade, plusieurs modèles resteraient exclus du dispositif. Parmi eux figureraient : l'Apple Watch SE, l'iPad d'entrée de gamme, l'iPhone 16 et le futur MacBook Neo.

Les achats réalisés dans le cadre professionnel ou éducatif ne seraient également pas éligibles au programme.

Cette sélection montre qu'Apple cherche avant tout à favoriser les ventes de ses appareils les plus rentables, principalement les modèles intermédiaires et haut de gamme.

Une différence importante avec l'ancien iPhone Upgrade Program

Le changement le plus notable ne concerne pourtant ni les mensualités ni les durées d'engagement.

Contrairement à l'ancien iPhone Upgrade Program, AppleCare+ ne serait plus inclus dans les mensualités.

Cette évolution est loin d'être anodine. Jusqu'à présent, les abonnés bénéficiaient automatiquement de cette couverture contre les dommages accidentels et les réparations. Avec Apple Upgrade, cette protection deviendrait une option distincte que les utilisateurs devraient souscrire séparément s'ils souhaitent continuer à profiter d'une assurance.

Au final, si la mensualité affichée pourrait sembler plus attractive, le coût réel de possession pourrait être plus élevé pour les clients souhaitant bénéficier du même niveau de protection qu'auparavant.

Une transition qui met fin à l'ancien programme

Le lancement d'Apple Upgrade s'accompagnerait de l'arrêt des nouvelles inscriptions à l'iPhone Upgrade Program ainsi qu'aux offres de financement traditionnelles proposées par Apple.

Cette décision marque un changement de stratégie. La société avait pourtant envisagé, il y a quelques années, de développer elle-même un service de location de ses appareils avant d'abandonner ce projet en 2024. En confiant désormais le financement à Klarna, Apple évite de porter directement le risque financier tout en conservant la maîtrise de l'expérience client.

Une réponse aux hausses de prix

Le calendrier de ce lancement n'a rien d'anodin. Ces derniers mois, Apple a relevé les prix de plusieurs de ses produits, notamment certains iPad et Mac, sous l'effet de la hausse du coût des composants électroniques, en particulier les puces de mémoire et les solutions de stockage. Les fabricants ont dû faire face à une forte augmentation des prix, alimentée par la demande massive des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, Apple Upgrade apparaît comme un moyen d'atténuer l'impact psychologique de ces hausses tarifaires. En répartissant le coût d'achat sur deux ou trois ans, la marque espère rendre ses appareils plus accessibles sans réduire leurs prix de vente.

Cette stratégie pourrait également préparer le terrain avant l'arrivée des prochaines générations d'iPhone, dont plusieurs rumeurs annoncent déjà une nouvelle hausse des tarifs sur les modèles les plus premium.

Une offre réservée aux États-Unis pour le moment

À ce stade, Apple Upgrade ne serait disponible qu'aux États-Unis. Aucun calendrier officiel n'a été communiqué concernant un éventuel déploiement en Europe ou dans d'autres régions.

Une arrivée sur le Vieux Continent n'aurait toutefois rien d'évident. Les habitudes de financement diffèrent sensiblement entre les marchés. En France, par exemple, une grande partie des smartphones est encore acquise via les opérateurs mobiles ou grâce à des solutions de paiement proposées par des enseignes spécialisées.

Reste que cette nouvelle formule illustre l'évolution du modèle économique d'Apple. Au-delà de la vente d'appareils, le constructeur cherche de plus en plus à inscrire ses clients dans une relation de long terme, fondée sur des paiements récurrents et un renouvellement régulier des équipements. Pour les consommateurs, l'effort financier mensuel pourrait être plus facile à absorber. En contrepartie, ils s'engageraient davantage dans un écosystème où le changement d'appareil devient une composante du contrat plutôt qu'un achat ponctuel.

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