16 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple Watch SE 3 : l'écran toujours activé et la 5G arrivent enfin sur l'entrée de gamme

Trois ans après la SE 2, la firme californienne renouvelle sa montre connectée d’entrée de gamme en lui apportant un lot conséquent d’évolutions. Si le design en aluminium reste fidèle à la génération précédente, deux finitions sont proposées : Lumière stellaire et Minuit, et le boîtier s’habille désormais d’un verre Ion-X annoncé quatre fois plus résistant. Mais c’est surtout à l’intérieur que les changements se font sentir.

La puissance de la puce S10 et un écran toujours activé

La grande nouveauté réside dans l’intégration de la puce S10, déjà présente dans l’Apple Watch Series 10. Elle offre une nette amélioration des performances, une fluidité accrue et permet à Siri de fonctionner directement sur la montre sans dépendre de l’iPhone. Cette puce ouvre aussi la voie à de nouveaux gestes : Toucher deux fois, pour répondre à un appel ou lancer une action d’un simple geste du pouce et de l’index, ainsi que Tourner le poignet, qui permet d’ignorer rapidement une notification ou un appel.

Autre nouveauté majeure : l’Apple Watch SE 3 bénéficie enfin de l’écran toujours activé (Always-On), jusqu’ici réservé aux modèles plus haut de gamme. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter l’heure en permanence, sans lever le poignet.

Connectivité 5G et charge rapide

La SE 3 franchit un cap en connectivité : pour la première fois, elle embarque un modem cellulaire compatible 5G, garantissant des téléchargements plus rapides et une meilleure réactivité réseau. Cette puce a aussi été conçue pour optimiser la consommation énergétique.

Côté autonomie, la montre conserve une durée d’utilisation de 18 heures, mais gagne une fonction inédite sur ce segment : la charge rapide. Quinze minutes de recharge suffisent désormais pour tenir jusqu’à huit heures, et il faut environ 45 minutes pour atteindre 80 % de batterie.

Des fonctionnalités de santé élargies

Apple met l’accent sur la santé et introduit plusieurs outils jusqu’alors réservés aux modèles plus chers. La SE 3 intègre désormais :

un score de sommeil, qui analyse la qualité du repos et attribue une note globale pour aider à l’améliorer ;

la détection de la température au poignet, utile pour suivre l’état de santé général et apporter des données supplémentaires à l’app Signes vitaux ;

des estimations d’ovulation rétrospectives, précieuses pour la planification familiale ;

des notifications d’apnée du sommeil, capables de signaler des signes persistants d’apnée modérée à sévère sur une période de 30 jours.

Ces nouveautés viennent s’ajouter aux outils déjà bien connus : suivi de cycle, notifications de santé cardiaque, santé cardiovasculaire, mais aussi fonctions de sécurité comme la détection des chutes, la détection d’accidents et l’appel d’urgence.

Motivation et suivi sportif renforcés

La SE 3 conserve les fondamentaux d’Apple en matière de sport et de forme, avec les trois anneaux Activité, le suivi précis d’une large variété d’exercices et la possibilité de partager ses résultats. Avec watchOS 26, la montre inaugure aussi Workout Buddy, un coach virtuel propulsé par Apple Intelligence, capable de fournir des encouragements vocaux personnalisés pendant les entraînements en fonction de la fréquence cardiaque, du rythme ou encore des records personnels.

La personnalisation des exercices gagne en simplicité, et Apple Music peut désormais adapter les morceaux en fonction de l’activité pratiquée, pour garder la motivation jusqu’au bout de l’effort.

Une montre pensée aussi pour les plus jeunes

Apple met également en avant la fonctionnalité Apple Watch pour vos enfants, permettant aux plus jeunes de profiter d’une Watch SE 3 sans posséder d’iPhone. Les parents peuvent ainsi suivre la localisation de leurs enfants et rester en contact via appels ou messages, tandis que ces derniers bénéficient des outils de sécurité et d’autonomie propres à la montre.

watchOS 26 : une interface plus fluide et personnalisée

La nouvelle génération de l’OS embarqué apporte un souffle de modernité avec un design Liquid Glass, une galerie de cadrans enrichie (dont Flux et Exactographe), ainsi que de nouvelles fonctions intelligentes comme la Traduction en direct dans Messages ou l’intégration de l’app Notes. Le système se veut plus expressif, plus intuitif et mieux intégré au quotidien des utilisateurs.

Prix et disponibilité

Bonne surprise, malgré ce lot d’améliorations, Apple a choisi de maintenir un tarif attractif. L’Apple Watch SE 3 est proposée à 269 €.