29 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

Apple Watch SE : une nouvelle combinaison en termes de fonctionnalités et prix

A l'instar de l'iPhone SE, qui est positionné comme un smartphone d'entrée de gamme, Apple a également décidé de commercialiser un modèle de montre à un prix plus abordable.

L'Apple Watch SE est pourvu d'un écran Retina aux bords fins et aux angles arrondis. Son interface affiche des icônes et des polices plus grandes. De nouveaux cadrans ont été optimisés pour l'écran, afin que les notifications, les SMS ou encore les données d'entraînement soient faciles à lire.

L'Apple Watch SE intègre un accéléromètre, un gyroscope et un altimètre, et grâce aux détecteurs de mouvement et au micro, elle offre des fonctionnalités de santé et de sécurité, comme la détection des chutes, les appels d'urgence y compris à l'international, ainsi que l'app Bruit. La détection des chutes exploite un algorithme personnalisé ainsi que l'accéléromètre et le gyroscope de dernière génération de l'Apple Watch SE pour savoir si l'utilisateur est tombé. En analysant la trajectoire du poignet et l'accélération de l'impact, l'Apple Watch envoie à l'utilisateur une alerte après une chute brutale, qui peut être ignorée ou utilisée pour initier un appel aux services d'urgence. En l'absence de mouvement pendant environ une minute, l'Apple Watch appelle automatiquement les services d'urgence et diffuse un message audio qui indique la latitude et la longitude de l'utilisateur, en plus de prévenir les contacts d'urgence.

Autre point, la rotation de la Digital Crown avec retour haptique produit des clics qui offrent une sensation mécanique.

L'altimètre toujours activé de nouvelle génération indique l'altitude en temps réel tout au long de la journée, en exploitant un nouvel altimètre barométrique plus économe en énergie, ainsi que le GPS et les réseaux WiFi environnants. Cette fonctionnalité permet de détecter de légers changements d'altitude de l'ordre d'une trentaine de centimètres par rapport au niveau de la mer.

Avec la fonction Appel d'urgence de l'Apple Watch, les clients peuvent appeler les secours de manière simple et rapide en appuyant sur un seul bouton. Pour encore plus de sécurité lors d'un voyage, les utilisateurs équipés des modèles d'Apple Watch SE avec connectivité cellulaire peuvent désormais appeler les services d'urgence à l'international, indépendamment du pays où la montre a été achetée et du fait que le forfait de données cellulaires ait été activé ou non.

watchOS 7 inaugure la fonctionnalité de configuration familiale, le suivi du sommeil, la détection automatique du lavage des mains, de nouveaux types d'exercice et la possibilité de sélectionner et de partager des cadrans. Sept nouvelles options de cadrans sont disponibles. De nouvelles fonctionnalités de forme et santé, dont le VO2 Max, le suivi du sommeil, la détection automatique du lavage des mains et de nouveaux types d'exercice, peuvent offrir aux utilisateurs un meilleur aperçu de leur condition physique générale. Quant à l'app Plans, elle inclut des indications pour les cyclistes et Siri propose une traduction en langue étrangère.

Dans watchOS 7, la fonctionnalité de configuration familiale permet à tous les membres de la famille de profiter d'une Apple Watch. Les enfants et les seniors d'un même foyer qui n'ont pas d'iPhone peuvent ainsi profiter des fonctionnalités de connectivité, de sécurité et de forme de l'Apple Watch. Les enfants peuvent notamment profiter des capacités de communication et de personnalisation en accédant à l'Appel d'urgence.

watchOS 7 propose également des fonctionnalités optimisées pour les seniors, à commencer par un processus de mise en route et de configuration simplifié, ainsi qu'un cadran Extra large. Dans l'app Santé sur iPhone, les seniors peuvent également bénéficier d'une nouvelle liste de pointage qui permet de vérifier si les fonctionnalités de santé comme la détection des chutes ont bien été activées.

Tarifs et disponibilité

L'Apple Watch SE (GPS) est proposée à partir de 299 € et l'Apple Watch SE (GPS + Cellular) est commercialisés à partir de 349 €.