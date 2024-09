18 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Apple Watch Series 10 : le temps d'une nouvelle montre a sonné

Apple vient de dévoiler sa nouvelle montre connectée, l'Apple Watch Series 10. La marque à la pomme a voulu surprendre ses utilisateurs avec la Series 10. Alors que les précédentes générations proposaient généralement une évolution incrémentale, cette nouvelle montre connectée marque un tournant.

En effet, la Series 10 ne se contente pas d'une simple mise à jour esthétique, mais offre également un éventail de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les innovations les plus notables, on retrouve une charge ultra-rapide, rendue possible grâce à une nouvelle bobine de charge optimisée. Selon Apple, il suffit désormais de 30 minutes pour atteindre 80 % de batterie, un gain de temps considérable par rapport aux modèles précédents.

Un écran plus grand et plus lumineux

L'Apple Watch Series 10 se distingue par un écran OLED plus grand et plus lumineux que ses prédécesseurs. En effet, les tailles passent de 41 mm et 45 mm à respectivement 42 mm et 46 mm. Mais ce n'est pas tout : la luminosité de l'écran a été considérablement améliorée, notamment lorsque l'on regarde la montre sous un angle. Les nouveaux pixels sont jusqu'à 40% plus lumineux que ceux de la Series 9, offrant ainsi une meilleure visibilité en toutes circonstances. Pour accueillir cet écran agrandi, Apple a affiné le châssis de sa montre, le rendant ainsi plus fin de 10%. Un design épuré qui ne sacrifie en rien les performances.

Le titane à l'honneur

Apple fait peau neuve à sa montre connectée en troquant l'acier inoxydable contre le titane. Ce choix, déjà adopté pour l'Apple Watch Ultra, vise à alléger significativement l'appareil. En effet, la Series 10 en titane affiche une perte de poids d'environ 10 grammes pour le modèle 41 mm et de 8 grammes pour le modèle 38 mm, offrant ainsi un confort au poignet accru.

Santé connectée : Détection de l'apnée du sommeil et plongée sous-marine

L'Apple Watch Series 10 marque une nouvelle étape dans le domaine de la santé connectée. En effet, ce dernier modèle est équipé de technologies permettant de détecter l'apnée du sommeil, un trouble caractérisé par des pauses respiratoires répétées pendant le sommeil.

Dotée d'un profondimètre intégré et d'une application Plongée dédiée, la nouvelle montre connectée d'Apple suit les traces de la gamme Ultra en offrant une expérience sous-marine complète.

Performances optimisées avec la puce S10

La nouvelle Série 10 d'Apple intègre la puce S10, présentée comme plus rapide que la S9. Bien qu'Apple n'ait pas communiqué de chiffres précis, cette nouvelle puce devrait offrir des performances améliorées grâce à son processeur 64 bits à double cœur et son moteur neuronal optimisé.

Disponibilité et prix

L’Apple Watch Series 10 est disponible avec des boîtiers de 42 mm et 46 mm dans les nouvelles finitions aluminium noir de jais, or rose ou argent, et désormais en titane naturel, or ou ardoise. Elle est proposée au prix de 449 €.