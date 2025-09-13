13 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple Watch Series 11 : la montre connectée franchit un nouveau cap dans la santé et la connectivité

Apple a dévoilé l’Apple Watch Series 11, nouvelle génération de sa montre connectée, qui mise avant tout sur la santé, le bien-être et une meilleure autonomie. Si le design évolue dans la continuité avec un boîtier plus fin et confortable, c’est surtout l’arrivée de deux fonctionnalités inédites : la détection de l’hypertension et le Score de sommeil qui marquent un tournant pour la gamme. Avec, en prime, une autonomie enfin étendue à 24 heures et la compatibilité 5G, la Series 11 ambitionne de s’imposer comme un véritable compagnon médical et sportif au poignet.

Un suivi de la santé toujours plus complet

Véritable partenaire bien-être, l’Apple Watch Series 11 inaugure une fonction de notifications d’hypertension. Grâce à son capteur optique et à un algorithme d’apprentissage automatique validé scientifiquement, la montre analyse la réaction des vaisseaux sanguins sur 30 jours et alerte en cas de signes persistants de tension artérielle élevée. Une première mondiale qui pourrait prévenir des risques majeurs comme les AVC ou les infarctus, en sensibilisant potentiellement plus d’un million d’utilisateurs dès la première année.

Autre nouveauté, le Score de sommeil. Développé à partir de millions de nuits analysées, il synthétise la qualité du repos en un indice global basé sur la durée, les phases de sommeil et les réveils nocturnes. L’objectif : aider les utilisateurs à mieux comprendre et améliorer l’effet réparateur de leurs nuits. Ces ajouts s’intègrent à un arsenal déjà riche comprenant l’ECG, le suivi de l’oxygène sanguin, les alertes de fréquence cardiaque ou encore les notifications d’apnée du sommeil.

Autonomie prolongée et résistance accrue

L’un des reproches majeurs adressés aux générations précédentes concernait la batterie. La Series 11 corrige enfin le tir avec jusqu’à 24 heures d’autonomie, une charge rapide permettant de récupérer huit heures en 15 minutes, et un design suffisamment fin pour être portée jour et nuit.

Côté robustesse, Apple introduit un verre Ion-X en aluminium deux fois plus résistant aux rayures, renforcé par un traitement céramique exclusif. Les modèles en titane conservent quant à eux un écran en saphir, référence absolue en matière de solidité.

La 5G fait son entrée

Grande première pour une Apple Watch, la Series 11 intègre désormais la connectivité cellulaire 5G. Les utilisateurs peuvent passer des appels, envoyer des messages ou télécharger musique et podcasts plus rapidement, même sans iPhone à proximité. Apple a revu son antenne pour améliorer la réception dans les zones mal couvertes, renforçant ainsi l’indépendance de la montre.

watchOS 26 : l’intelligence au service du quotidien

La Series 11 inaugure également watchOS 26, une mise à jour riche en nouveautés. Workout Buddy, alimenté par Apple Intelligence, agit comme un coach virtuel en délivrant des encouragements personnalisés selon la performance. Le système d’exploitation introduit aussi un nouveau geste « Tourner le poignet » pour interagir plus rapidement avec les notifications, un design Liquid Glass repensé pour les cadrans, ainsi que des fonctionnalités inédites comme la traduction en direct des messages, l’app Notes ou encore l’assistance de mise en attente pour les appels.

Une collection variée et plus écoresponsable

Disponible en deux tailles (42 et 46 mm), l’Apple Watch Series 11 se décline en aluminium (Jet Black, argent, or rose et gris sidéral) et en titane poli (naturel, or ou ardoise). La collection Hermès poursuit son partenariat avec des bracelets exclusifs, tandis qu’Apple et Nike enrichissent leurs gammes sportives de nouveaux coloris et finitions réfléchissantes.

Prix et disponibilité

L’Apple Watch Series 11 peut déjà être précommandée et sera disponible le 19 septembre. Les tarifs débutent à 449 € pour la version GPS, et à 569 € pour la version 5G + GPS.