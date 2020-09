22 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

L'Apple Watch Series 6, une montre connectée qui mesure le taux d'oxygène dans le sang

Apple a levé le voile sur sa nouvelle génération de montres connectées : l'Apple Watch Series 6. On retrouve sur cette version un design inspiré des précédents modèles et un système de mesure de l'oxygène dans le sang.

En effet par rapport aux précédents modèles, l'Apple Watch Series 6 a étendu ses capacités de santé en intégrant une nouvelle fonctionnalité qui mesure facilement la saturation en oxygène du sang des utilisateurs pour leur offrir un meilleur aperçu de leur condition physique générale.

Afin de compenser les variations naturelles de la peau et améliorer la précision, le capteur Oxygène sanguin utilise quatre groupes de LED vertes, rouges et infrarouges, ainsi que les quatre photodiodes intégrées au cristal au dos du boîtier de l'Apple Watch, pour mesurer la lumière réfléchie par le sang. Il est possible de prendre une mesure à la demande lorsque la personne est immobile. Des mesures sont prises régulièrement en arrière-plan lorsque la personne est inactive, notamment pendant qu'elle dort. Toutes les données sont accessibles dans l'app Santé afin d' analyser les variations du taux d'oxygène dans le sang.

Cette montre connectée intègre également de nouvelles améliorations matérielles comme le SiP (System in Package) S6 plus rapide. Elle est dotée d'un nouveau processeur bicœur basé sur la puce A13 Bionic de l'iPhone 11, le nouveau SiP S6 offre une vitesse d'exécution jusqu'à 20 % plus élevée, les apps se lancent ainsi 20 % plus vite, tout en conservant la même autonomie d'une journée de 18 heures

Elle se décline également dans une palette de nouvelles finitions de boîtier et de bracelets.

watchOS 7 inaugure la fonctionnalité de configuration familiale, le suivi du sommeil, la détection automatique du lavage des mains, de nouveaux types d'exercice et la possibilité de sélectionner et de partager des cadrans. Sept nouvelles options de cadrans sont disponibles. De nouvelles fonctionnalités de forme et santé, dont le VO2 Max, le suivi du sommeil, la détection automatique du lavage des mains et de nouveaux types d'exercice, peuvent offrir aux utilisateurs un meilleur aperçu de leur condition physique générale. Quant à l'app Plans, elle inclut des indications pour les cyclistes et Siri propose une traduction en langue étrangère.

Dans watchOS 7, la fonctionnalité de configuration familiale permet à tous les membres de la famille de profiter d'une Apple Watch. Les enfants et les seniors d'un même foyer qui n'ont pas d'iPhone peuvent ainsi profiter des fonctionnalités de connectivité, de sécurité et de forme de l'Apple Watch. Les enfants peuvent notamment profiter des capacités de communication et de personnalisation en accédant à l'Appel d'urgence.

watchOS 7 propose également des fonctionnalités optimisées pour les seniors, à commencer par un processus de mise en route et de configuration simplifié, ainsi qu'un cadran Extra large. Dans l'app Santé sur iPhone, les seniors peuvent également bénéficier d'une nouvelle liste de pointage qui permet de vérifier si les fonctionnalités de santé comme la détection des chutes ont bien été activées.

Tarifs et disponibilité

L'Apple Watch Series 6 (GPS) est commercialisée au prix de 429 € et l'Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) est à partir de 529 €.