26 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Apple Watch Ultra 2, la nouvelle montre connectée haut de gamme d'Apple

L'Apple Watch Ultra 2 s'enrichit de nombreuses améliorations. Sous watchOS 10, cette nouvelle montre connectée exploite la toute nouvelle puce SiP S9 signée Apple. Cette puce apporte des améliorations avec notamment le nouveau geste Toucher deux fois et des fonctionnalités Siri sur l'appareil permettant de consulter et d'enregistrer des données de santé en toute sécurité et confidentialité. L'Apple Watch Ultra 2 embarque également un nouveau Neural Engine 4 cœurs.

Le geste Toucher deux fois

Avec le nouveau geste Toucher deux fois, il est possible de contrôler la montre d'une seule main et sans toucher l'écran. Il suffit de joindre le pouce et l'index deux fois pour effectuer rapidement des actions courantes sur l'Apple Watch Ultra 2. Toucher deux fois permet aussi d'ouvrir le Défilement intelligent depuis le cadran et il suffit de le répéter pour faire défiler les widgets.

Ce geste permet de commander le bouton principal dans une app et peut donc servir à arrêter un minuteur, jouer et mettre en pause la musique, ou stopper une alarme. Il est même possible de répondre ou de mettre fin à un appel téléphonique, de prendre une photo en télécommandant l'appareil photo avec l'Apple Watch, ou même d'afficher la nouvelle vue d'altitude de l'app Boussole pour connaître l'élévation relative des points de repère enregistrés.

Le nouveau geste Toucher deux fois tire aussi parti du Neural Engine de l'Apple Watch Ultra 2, qui traite les données provenant de l'accéléromètre, du gyroscope et du capteur optique de fréquence cardiaque. Celui-ci détecte la signature propre aux minuscules mouvements et changements au niveau de la circulation sanguine qui se produisent quand le pouce et l'index se joignent à deux reprises. Le geste Toucher deux fois sera disponible le mois prochain par le biais d'une mise à jour logicielle.

Un écran plus lumineux

L'Apple Watch Ultra 2 offre une luminosité maximale de 3 000 nits, soit 50 % de plus que la première génération d'Apple Watch Ultra. Dans une pièce faiblement éclairée ou au petit matin, la luminosité de l'écran peut être abaissée jusqu'à un nit pour ne pas déranger les personnes à côté de soi. La Lampe torche bénéficie également de la nouvelle architecture de l'écran : en tournant la Digital Crown, cela donne deux fois plus de luminosité pendant un moment afin de mieux éclairer son chemin.

Le cadran Modular Ultra

Modular Ultra, un nouveau cadran conçu pour l'Apple Watch Ultra, tire parti du grand écran et en utilise les bords extérieurs pour présenter des informations en temps réel comme l'altitude, la profondeur ou les secondes écoulées.

L'Apple Watch Ultra peut plonger jusqu'à 40 mètres. L'app native Profondeur enregistre désormais chaque plongée dans un journal, ce qui permet de consulter les dernières plongées effectuées avec l'Apple Watch Ultra.

Lors d'une plongée en apnée avec l'app Oceanic+, l'Apple Watch Ultra 2 affiche des données essentielles comme la profondeur et le temps écoulé, et active une alerte sous la forme d'un texte en gras et en grands caractères, lisible en un coup d'œil, lorsque la profondeur cible est atteinte. Entre deux plongées, les zones de fréquence cardiaque permettent de surveiller son pouls et d'abaisser sa fréquence cardiaque. À chaque entraînement, les plongeurs peuvent utiliser des alarmes prédéfinies, par exemple le temps passé à la surface et le temps écoulé depuis le début de la plongée. Le journal fournit un profil complet indiquant entre autres les vitesses de descente et de remontée.

Les requêtes Siri peuvent être traitées directement sur l'appareil. Quand Siri n'a pas besoin de rechercher des informations sur internet pour répondre à une demande - par exemple, démarrer une séance d'exercice ou régler un minuteur, l'assistant n'utilise pas le réseau Wi-Fi ou cellulaire, ce qui lui permet de donner plus vite des réponses plus fiables. De plus, la puissance du Neural Engine rend la dictée jusqu'à 25 % plus précise.

Le traitement sur l'appareil garantit la confidentialité et la sécurité des informations et, à présent, Siri peut accéder aux données de l'app Santé pour répondre aux questions concernant la santé et l'activité sportive. Un utilisateur peut par exemple demander combien d'heures il a dormi la nuit précédente, connaître la progression de son anneau Activité, démarrer un entraînement de course en plein air ou en vélo, ou encore définir un point de repère par simple commande vocale et sans connexion. L'Apple Watch Ultra 2 permet aussi de demander à Siri d'enregistrer des données sur la santé comme le poids, la date des règles ou les médicaments pris.

Localisation

Maintenant que la puce SiP S9 est équipée de l'Ultra Wideband de deuxième génération, il devient possible d'utiliser la fonctionnalité Localisation précise pour savoir où se trouve un iPhone 15, lui aussi équipé de cette puce. Localisation précise indique à quelle distance se situe l'iPhone égaré, dans quelle direction le chercher et fournit des indications visuelles, haptiques et sonores pour le retrouver, même s'il se trouve dans une autre pièce ou que l'utilisateur ne se souvient plus où il l'a rangé avant une plongée, par exemple.

Prix et disponibilité

L'Apple Watch Ultra 2 est disponible avec un boîtier de 49 mm au prix de 899 €.