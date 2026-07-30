30 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

AppleCare One arrive en France : une seule formule pour protéger tous vos appareils Apple

Après les États-Unis, Apple étend enfin son offre AppleCare One à plusieurs nouveaux marchés, dont la France. À compter du 4 août, les utilisateurs français pourront regrouper la protection de plusieurs appareils Apple sous un seul abonnement mensuel. Derrière cette évolution, la firme de Cupertino ne se contente pas de simplifier la gestion des garanties : elle renforce également son offre de services et poursuit sa stratégie de fidélisation de son écosystème.

Jusqu'à présent, chaque iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch nécessitait un contrat AppleCare+ distinct. Une organisation parfois complexe pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils, avec des échéances différentes, des tarifs variables et plusieurs abonnements à gérer. AppleCare One met fin à cette fragmentation en proposant une formule unique couvrant jusqu'à trois produits Apple pour 20,99 € par mois. Les appareils supplémentaires pourront être ajoutés à tout moment pour 5,99 € mensuels chacun.

Une formule pensée pour les utilisateurs équipés de plusieurs appareils Apple

AppleCare One reprend l'ensemble des garanties proposées avec AppleCare+, mais les centralise dans un contrat unique. Les clients bénéficient ainsi d'un nombre illimité de réparations en cas de dommages accidentels, qu'il s'agisse d'une chute, d'un écran cassé ou d'un contact avec un liquide. L'offre comprend également le remplacement de la batterie lorsque son état le justifie, ainsi qu'un accès prioritaire au support technique assuré par les experts Apple.

Toutes les interventions continuent d'être réalisées avec des pièces d'origine, directement dans les Apple Store ou auprès du réseau de Centres de Services Agréés Apple, garantissant le même niveau de qualité que les contrats individuels actuels.

Pour les utilisateurs disposant déjà d'un iPhone, d'un iPad et d'une Apple Watch, Apple estime que cette formule permet d'économiser jusqu'à 13,48 € par mois par rapport à la souscription de trois contrats AppleCare+ séparés avec une couverture équivalente.

Une couverture bien plus flexible qu'auparavant

L'une des principales nouveautés concerne les appareils déjà en circulation. Jusqu'à présent, AppleCare+ devait être souscrit dans les 60 jours suivant l'achat d'un produit. AppleCare One assouplit considérablement cette règle.

Les appareils éligibles âgés de moins de quatre ans pourront désormais être ajoutés au contrat, sous réserve qu'ils soient en bon état de fonctionnement et passent les vérifications nécessaires. Cette évolution ouvre la porte à des millions d'appareils déjà utilisés qui ne pouvaient plus bénéficier d'une couverture officielle d'Apple.

La formule accompagne également le renouvellement du matériel. Lorsqu'un utilisateur remplace un appareil couvert directement auprès d'Apple en profitant du programme de reprise, le nouveau produit est automatiquement intégré au contrat tandis que l'ancien en est retiré. L'objectif est d'éviter toute démarche administrative et de maintenir une protection continue.

La couverture contre la perte et le vol s'étend enfin à l'iPad et à l'Apple Watch

Apple profite également de ce lancement pour faire évoluer AppleCare+ en France. Jusqu'à présent réservée à l'iPhone, la garantie couvrant la perte et le vol sera désormais proposée également pour l'iPad et l'Apple Watch.

Cette extension constitue une avancée importante pour les utilisateurs de ces appareils particulièrement exposés aux risques de perte ou de vol. La formule permet de bénéficier de plusieurs remplacements chaque année, en complément des réparations liées aux dommages accidentels et du remplacement de la batterie.

AppleCare One intègre ainsi une offre plus homogène qui rapproche la France des services déjà disponibles sur d'autres marchés.

Un nouveau pilier de la stratégie de services d'Apple

Au-delà de la simple assurance, AppleCare One illustre la transformation progressive d'Apple vers un modèle fondé sur les services par abonnement. Après Apple Music, iCloud+, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ ou encore Apple One, la protection des appareils devient elle aussi un service récurrent destiné à simplifier l'expérience utilisateur.

En regroupant tous les appareils d'un même foyer sous un contrat unique, Apple réduit la complexité de son offre tout en augmentant la valeur perçue de son écosystème. Plus un utilisateur possède de produits Apple, plus l'abonnement devient intéressant financièrement, ce qui encourage naturellement la fidélité à la marque.

Cette stratégie intervient également dans un contexte où les tarifs des appareils électroniques poursuivent leur hausse. L'augmentation du coût des composants, notamment des puces mémoire et des solutions de stockage, pousse progressivement les constructeurs à revoir leurs prix. Dans ce contexte, protéger des appareils dont la valeur augmente devient un argument de plus en plus pertinent pour les consommateurs.

Une disponibilité à partir du 4 août

AppleCare One sera disponible en France dès le 4 août via le site d'Apple, l'application Apple Store ainsi que dans les boutiques Apple Store. Les clients déjà titulaires d'un contrat AppleCare+ pourront également migrer vers cette nouvelle formule directement depuis leur iPhone, leur iPad ou leur Mac.

La France fait partie des premiers pays à bénéficier de cette extension internationale, aux côtés de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Australie, près d'un an après les débuts d'AppleCare One sur le marché américain.