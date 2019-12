30 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

L'application de l'ANFR permet désormais de connaître le DAS de son smartphone

Crédit Photo : Google Play

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) vient de faire évoluer son application Open Barres afin de permettre aux utilisateurs de connaître le DAS de leurs téléphones mobiles.

L'application Open Barres a été développée par l'ANFR pour mesurer à intervalles réguliers la puissance du signal reçue par son téléphone mobile. La puissance mesurée permet de mieux comprendre quel nombre de " barres " affiche l'appareil à chaque instant. Cette application est disponible depuis août 2018, à ce stade uniquement pour les téléphones fonctionnant sous Android.

Les ministères de la Transition écologique et solidaire, des Solidarités et de la Santé et de l'Economie et des Finances ont demandé à l'ANFR d'étendre les fonctionnalités de l'application Open Barres " afin de permettre à chaque utilisateur de connaître les émissions de son modèle de téléphone mobile.

Cette nouvelle version d'Open Barres permet ainsi d'afficher les valeurs maximales de DAS du téléphone mobile. L'approche est collaborative : en chargeant l'application et en l'activant, vous signalez à l'ANFR que votre téléphone est utilisé sur les réseaux français, ce qui permet à l'Agence de demander à son fabricant les valeurs de DAS relatives à ce modèle. Si les données ne sont pas affichées immédiatement, elles le seront lorsque ces informations auront été reçues du fabricant. Enfin, si le téléphone a été contrôlé par l'ANFR, les valeurs recueillies lors du contrôle seront également affichées.

Grâce à Open Barres, vous pourrez également, sur les trajets que vous choisirez, collecter et afficher la puissance du signal reçue à partir du réseau de votre opérateur mobile. Plus celle-ci est élevée, moins votre appareil aura besoin de fonctionner à son DAS maximum.