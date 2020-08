24 août 2020 à 06h00 par Philippe

L'application chinoise TikTok part en guerre judiciaire contre Donald Trump

La guerre continue entre l'application chinoise TikTok et Donald Trump. L'application de partage de vidéos TikTok qui est menacée d'interdiction aux Etats-Unis par un décret de Donald Trump, est accusée d'espionnage pour le compte de Pékin.

TikTok, qui avait déjà menacé d'engager des poursuites judiciaires contre cette décision, compte déposer un recours ce lundi.

L'application chinoise Tiktok qui totalise plus d'un milliard d'utilisateurs, est accusée de transmettre des données aux services secrets chinois. Le président Donald Trump souhaite désormais interdire l'application de partage de vidéos TikTok sur le territoire américain.

L'application chinoise est donc la nouvelle cible de Washington depuis plusieurs semaines. Les données des utilisateurs pourraient être utilisées par la Chine ; Les autorités américaines soupçonnent la société chinoise ByteDance qui est propriétaire de TikTok, de partager ses données avec Pékin.

Sur fond d'un regain de tensions commerciales et politiques entre les Etats-Unis et la Chine, le 6 août dernier, Donald Trump a donc interdit à l'application toute transaction avec des partenaires américains sous les 45 jours. Les décrets des 6 et 14 août ordonnent à la société chinoise ByteDance, qui détient l'application TikTok, de céder ses opérations américaines. Au final, l'interdiction de toute transaction pourrait obliger Google et Apple à retirer l'application de leurs boutiques d'applications, empêchant, de fait, de les utiliser aux États-Unis.

Il faut savoir que l'application est très populaire auprès du public jeune. TikTok a construit son succès sur des outils de création et de partage de vidéos courtes, en lien avec une musique et une chorégraphie. D'ailleurs, la popularité de la plateforme de divertissement s'est renforcée en sa faveur pendant les mois de confinement.

TikTok fait actuellement l'objet d'une enquête de l'agence CFIUS, qui doit éviter des risques éventuels au niveau de la sécurité nationale via des investissements étrangers. Après Huawei, TikTok est devenue un nouveau point de litige entre les Etats-Unis et la Chine.