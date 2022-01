14 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

L'application de navigation HERE WeGo permet désormais de réserver un hôtel ou de payer son carburant

HERE WeGo, l'application de navigation gratuite, fait peau neuve : de nouvelles options de réservation d'hôtel, de billetterie, de transport VTC et de paiement de carburant viennent enrichir l'expérience des voyageurs.

C'est dans le cadre du CES 2022 que la plateforme HERE Technologies a annoncé la nouvelle version de son application.

Au-delà de la navigation, il est désormais possible de réserver un hôtel avec Booking.com : au moment de planifier leur trajet, les voyageurs pourront vérifier la disponibilité, les tarifs et les évaluations des hôtels sur leur parcours grâce aux informations fournies par Booking.com. Un bouton dédié permet de finaliser la réservation depuis l'application HERE WeGo.

L'application permet d'acheter des billets pour des trajets interurbains avec FlixBus. Les voyageurs qui doivent transiter d'une ville à une autre pourront effectuer leur connexion avec FlixBus. Un bouton dédié dans l'application permet de finaliser la réservation via le portail FlixBus.

Appeler un chauffeur VTC avec Lyft est également possible. La planification d'itinéraire inclut des options de transport VTC grâce à un partenariat avec Lyft. Si le voyageur est intéressé par l'une de ces options durant son voyage, il pourra en un clic accéder à l'application Lyft et avoir toutes les informations préremplies sur le trajet à effectuer pour confirmer rapidement sa course (disponible aux USA et au Canada).

L'application donne aussi la possibilité de payer le carburant avec ryd. Lorsqu'ils auront besoin de faire le plein, les voyageurs pourront trouver les stations-service partenaires de ryd et payer directement par le biais de leur téléphone sans passer par la caisse de la station-service (disponible en Allemagne).

L'application est téléchargeable sur l'Apple App Store, le Google Play Store et la Huawei App Gallery.