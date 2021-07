07 juillet 2021 à 05h08 par Philippe

Une application qui facilite l'accès aux points de rencontre en milieu forestier

En France, les secours interviennent en moyenne sous 13 minutes. Mais en milieu forestier, ce délai grimpe à 25 minutes, risquant ainsi de compromettre le succès des opérations de secours. Pour réduire ce délai et se donner toutes les chances de sauver des vies, la filière forêt-bois lance l'application mobile des Points de Rencontre des Secours en Forêt (PRSF).

En forêt, il est difficile de se repérer, et en cas d'accident d'expliquer sa position aux services de secours. Grâce à des points pré-identifiés, facilement accessibles et partagés avec les services de secours, ceux-ci pourront rejoindre d'autant plus rapidement le PRSF le plus proche de l'accidenté.

L'atout de cette application est qu'elle permet à tous les usagers de la forêt de visualiser facilement les points de rencontre des secours proches de leur zone d'activité et pour les professionnels de préparer à l'avance, la sécurité de leurs chantiers.

En cas d'urgence, l'accidenté ou un témoin transmet aux services de secours le numéro du point le plus proche indiqué par l'application, pour le rejoindre.

L'application capitalise notamment sur l'expérience en forêts publiques avec plus de 20 000 points déjà disponibles. Grâce aux contributions à venir des acteurs de la filière forêt-bois, elle sera périodiquement enrichie avec l'appui des services de secours pour mettre à disposition de nouveaux points de rencontres.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.