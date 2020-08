04 août 2020 à 06h00 par Philippe

L'application Google Play Services dépasse le cap des 10 milliards de téléchargements

Un nouveau record de téléchargement a été atteint sur le Play Store. Google Play Services vient d'atteindre le seuil symbolique des 10 milliards de téléchargements.

Le compteur présent sur la page du Play Store dédiée à l'application affiche désormais plus de " 10 000 000 000 " téléchargements. Le nombre de téléchargements a donc doublé en trois ans. L'application avait déjà été téléchargée 5 milliards de fois au mois de juillet 2017.

A la différence des autres applications, il ne s'agit pas d'une application qu'il faut installer rechercher sur le Play Store pour l'installer, car Google Play Services est pré-installée sur la majorité des smartphones Android depuis 2012. Il s'agit d'une suite d'API et de services permettant le bon fonctionnement de nombreuses applications Android.

Google Play Services permet de mettre à jour des applications Google et Google Play. Cette application offre des fonctionnalités fondamentales comme l'authentification auprès des services Google, l'accès à tous les paramètres de confidentialité les plus récents, la synchronisation des contacts, et des services géolocalisés.

Comme Google considère une application préinstallée comme une application téléchargée, Google Play Services se place donc logiquement en tête des téléchargements, devant des applications telles que Facebook ou WhatsApp. Ces deux applications ont d'ailleurs dépassé le seuil des 5 milliards de téléchargements.