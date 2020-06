04 juin 2020 à 08h59 par Philippe

L'application du gouvernement StopCovid est enfin disponible sur iOS et Android

Crédit Photo : iTunes

L'application de traçage StopCovid destinée à repérer la propagation du coronavirus, est disponible depuis le mardi 2 juin. Elle a pour but de permettre à chaque utilisateur qui apprend sa contamination de prévenir ceux qu'il a croisés dans les deux semaines précédentes, afin que chacun puisse prendre ses précautions.

L'application StopCovid qui n'était pas prête pour le déconfinement le 11 mai, va donc accompagner la deuxième phase de déconfinement. Elle est surtout un outil supplémentaire pour briser les chaînes de contamination en prévenant les personnes qui ont croisé une personne déclarée positive à la maladie covid-19.

L'installation de l'application et la déclaration en cas de contamination reposent sur le volontariat. Plus les Français jouent le jeu, plus cela sera efficace.

Une fois qu'elle est téléchargée, une icône avec un drapeau tricolore apparaît. Il faut ensuite que le Bluetooth du téléphone soit activé pour envoyer des notifications. L'application ne demande ni identifiant ni information personnelle.

Si vous avez été testé positif à la Covid-19, il suffit de vous signaler en suivant les instructions. Si vous avez effectué un test Covid-19 et qu'il est positif, le médecin vous a donné un code. Il faut saisir ce code dans l'application, ou scanner le via un QR Code.

Si vous n'avez pas été contaminé, l'application va ainsi vous signaler les personnes positives au Covid-19 qui étaient à moins d'un mètre de vous pendant 15 mn. En effet, si un utilisateur croise une ou plusieurs personnes ayant téléchargé l'application à moins d'un mètre et pendant un quart d'heure, leurs smartphones vont s'échanger des identifiants Bluetooth.

Si un des utilisateurs tombe malade, il recevra de son médecin un QR code à scanner. Une fois l'opération réalisée, chaque personne croisée par ce malade ayant téléchargé l'application recevra le message : "Risque d'exposition au virus", l'invitant à se faire dépister une fois que la notification est reçue via le smartphone.

L'application est disponible sur le Google Play et l'App Store.