04 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Une application mobile permet de comprendre les déplacements des français pendant l'été 2020

WeWard a analysé, via sa plateforme WeWard Insight les données de géolocalisation de plus de 115 000 utilisateurs de l'application mobile afin de comprendre les déplacements des français pendant l'été 2020. Les résultats présentés dans ce rapport permettent ainsi d'alimenter des réflexions sur les départs en vacances des Français et de l'impact du covid 19 sur ces derniers.

Les Français sont-ils en vacances ?

Parmi ces 115 000 utilisateurs, WeWard observe que 43 % d'entre eux sont partis en vacances hors de leur département d'origine durant les mois de Juin, Juillet et Aout, pour une durée moyenne de 12 jours. La proportion de personnes partant en vacances varie cependant grandement selon les départements on constate que c'est en Île de France que cette proportion est la plus élevée avec un départ d'environ 55 % des utilisateurs.

Plus généralement, les départements comportant une grande agglomération ont tendance à avoir un plus haut pourcentage que les départements plus ruraux c'est ainsi que les départements 69 Lyon ou 31 Toulouse se retrouvent parmi les premiers. Par comparaison, en 2019 Ipsos et Europ Assistance recensent 69 % des Français qui partent en vacances Ainsi, WeWard mesure une diminution de 40 % de ces départs.

Où partent nos vacanciers ?

Seulement 10 % des départs en vacances se font à l'étranger contre 44 % les années passées. La répartition des pays de destination semble également dévier des années précédentes. Tandis que les autres années, l'Espagne arrivait en tête des destinations

des Français à l'étranger, suivie de l'Italie, loin devant le Portugal cette année l'Espagne reste devant, mais le Portugal comptabilise presque le double de vacanciers comparé à l'Italie.

90 % des Français ont donc décidé de rester sur le territoire On constate que les départements sur le littoral attirent généralement plus de personnes que les départements situés au centre de la France Ce sont ainsi le Var, l'Hérault et la Vendée qui accueillent le plus de vacanciers.

Une analyse plus fine selon le département d'origine apporte de nouvelles informations il est à constater, par exemple, que de nombreux vacanciers Parisiens partent dans le Calvados tandis que les Bordelais restent en priorité sur la côte Ouest en partant dans

ses départements voisins tels que les Landes ou la Charente Maritime.

Juilletistes ou aoutiens ?

Cette année, la prise de vacances a été progressive avec un mois de juin ponctué presque uniquement de déplacements pendant les weekends. Le mois de juillet a été constant avec environ 8 des vacanciers et nous observons le pic pour la seconde semaine d'août avec 12 %.