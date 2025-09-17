17 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction | 23 septembre 2025 à 09h59

Application mobile pour hôtel : avantages et top-5 services

Aujourd’hui, le smartphone est devenu le compagnon indispensable de chaque voyageur. Que ce soit pour réserver un billet d’avion, commander un taxi ou consulter une carte en ligne, tout passe par le mobile. Dans l’hôtellerie, cette tendance est encore plus marquée : les clients attendent désormais de pouvoir gérer leur séjour directement depuis leur téléphone.

C’est pourquoi de plus en plus d’établissements investissent dans une application mobile pour hôtel, afin de répondre aux attentes modernes, améliorer l’expérience client et optimiser leurs propres opérations.

Dans cet article, nous allons expliquer pourquoi une application mobile est devenue essentielle pour les hôtels et présenter les 5 services principaux que les voyageurs veulent gérer depuis leur smartphone.

L’importance d’une application mobile pour hôtels

Une application mobile hôtelière n’est plus un gadget, mais un véritable levier stratégique.

Elle répond aux nouvelles habitudes des clients , qui souhaitent tout contrôler depuis leur téléphone.

, qui souhaitent tout contrôler depuis leur téléphone. Elle facilite l’expérience en réduisant les frictions (moins d’attente à la réception, plus d’autonomie).

en réduisant les frictions (moins d’attente à la réception, plus d’autonomie). Elle fidélise la clientèle , car un séjour fluide et personnalisé favorise les avis positifs et les retours.

, car un séjour fluide et personnalisé favorise les avis positifs et les retours. Elle optimise la gestion interne, en centralisant les demandes et en réduisant la charge de travail du personnel.

Avantages d'une application mobile pour hôtels

Mettre en place une application mobile ne bénéficie pas uniquement aux clients :

Augmentation des revenus grâce à l’upselling et aux réservations supplémentaires.

grâce à l’upselling et aux réservations supplémentaires. Réduction des coûts opérationnels avec moins d’appels téléphoniques et une meilleure organisation interne.

avec moins d’appels téléphoniques et une meilleure organisation interne. Collecte de données utiles, permettant de personnaliser les offres et de mieux comprendre les attentes des voyageurs.

En résumé, une application mobile telle que ZAFIRO Mobile est un outil avantageux pour tous : plus de confort pour le client et plus de rentabilité pour l'hôtel.

Les 5 services que les clients veulent gérer depuis leur smartphone

Le check-in/out, le service en chambre, la réservation d'activités, la communication avec la réception et le contrôle de la télévision sont les services les plus demandés par les utilisateurs dans une application mobile pour hôtels.

1. Check-in et check-out digital

Les voyageurs veulent gagner du temps à leur arrivée et à leur départ. Une application permet de réaliser un check-in express, de signer les formalités et de régler la facture sans passer par la réception. Résultat : plus d’autonomie pour le client et une réception moins encombrée pour l’hôtel.

2. Commande de repas et room service

Le room service traditionnel par téléphone est en perte de vitesse. Les clients préfèrent consulter une carte digitale et commander directement depuis leur mobile. Pour l’hôtel, cela ouvre des opportunités d’upselling digital (plats premium, offres spéciales, menus personnalisés).

3. Réservations d’activités et services

Spa, restaurant, salle de sport, excursions locales… Les clients apprécient de pouvoir réserver et payer ces services depuis une application. En quelques clics, ils organisent leur séjour et l’hôtel augmente ses revenus annexes.

4. Communication directe avec la réception

Une messagerie intégrée ou un chat en direct permet de poser des questions et d’obtenir une réponse rapide. Cela évite les appels téléphoniques et améliore la réactivité du service client.

5. Streaming et contrôle de la TV de la chambre

L’une des attentes les plus fortes aujourd’hui : profiter de ses propres contenus (Netflix, YouTube, Disney+, etc.) sur la TV de l’hôtel. Grâce à une application mobile, le client peut connecter son smartphone à la télévision et contrôler l’expérience multimédia de sa chambre.