19 juin 2020 à 06h00 par Philippe

L'application StopCovid a été téléchargée par moins de 2 millions de Français en deux semaines

L'application StopCovid a été téléchargée plus 1,7 million de fois. Cela correspond à plus de 2 % de la population française.

Disponible depuis le 2 juin sur les smartphones sous Android et les iPhone, elle permet d'informer les personnes entrées en contact rapproché avec un patient positif au Covid-19. Les 24 premières heures après son lancement, l'application avait été téléchargée 600 000 fois. Ces cinq derniers jours, seules 200 000 personnes ont téléchargé.

Concernant la protection des données et de la vie personnelle des utilisateurs, cette application de traçage numérique qui trace des autres utilisateurs croisés sur les deux dernières semaines, est très critiquée par les juristes et les experts en informatique qui craignent qu'elle ouvre la porte à une société de surveillance. La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) avait donné son feu vert le 26 mai dernier pour lancer l'application, estimant que l'application respectait les différentes dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée.

L'installation de l'application et la déclaration en cas de contamination reposent sur le volontariat. Elle est donc utile seulement s'il est massivement utilisée. Plus les Français jouent le jeu, plus l'application sera efficace.