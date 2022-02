02 février 2022 à 00h15 par Philippe | 02 février 2022 à 02h33

Les applications de recherche d'emploi explosent

La pandémie a accéléré les changements fondamentaux dans la façon dont les gens travaillent notamment dans le domaine de la recherche d'emploi.

Les confinements successifs ont incité des millions de personnes à repenser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que leur sentiment d'accomplissement au travail. En conséquence, aux États-Unis, on estime que 4,3 millions de personnes ont quitté leur emploi au cours du seul mois d'août - le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements en 2000.

L'écosystème des applications a certainement joué un rôle dans ce phénomène important. Tout simplement parce qu'une nouvelle génération d'apps a permis aux gens d'agir plus facilement sur un coup de tête et de changer d'emploi.

Les données App Annie du rapport State Of Mobile 2022 révèlent que les apps de recherche d'emploi figurent parmi les plus grandes "applications de rupture" dans la catégorie des entreprises l'année dernière (c'est-à-dire les apps qui ont enregistré la plus forte croissance absolue en termes de téléchargements en 2021 par rapport à 2020).

Les applications favorisent la tendance à l'autonomie des travailleurs

Parallèlement au désir de changer de carrière, des millions de personnes cherchent à travailler pour elles-mêmes. C'est un autre domaine dans lequel des apps intelligemment conçues ont joué un rôle clé.

WhatsApp Business est ainsi devenue l'app commerciale qui a connu la croissance la plus rapide au monde. Cette app appartenant à Meta permet aux entreprises d'utiliser le canal de messagerie riche pour vendre, commercialiser et fournir un service clientèle. C'est un autre outil qui peut prétendre rendre une certaine autonomie aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants. En 2020, Meta a confirmé que plus de 50 millions d'entreprises l'utilisaient. En 2021, nos données montrent que ses téléchargements ont augmenté de 30,3 millions d'une année sur l'autre.