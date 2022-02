17 février 2022 à 00h15 par Philippe

Les applications de santé et de fitness ont généré 2,5 milliards de téléchargements en 2021

La demande pour le bien-être, la méditation et les produits de santé féminine est à l'origine de l'augmentation de 25 % des applis de santé et de fitness par rapport à 2019.

Le deuxième trimestre de 2020 restera dans l'histoire comme une période sans précédent pour l'économie du mobile. La population est restée chez elle et a téléchargé beaucoup d'applications. Avec la fermeture des salles de sport dans de nombreux pays, les téléchargements d'applications de santé et fitness ont augmenté de 565 millions à 811 millions au cours de cet unique trimestre (T2 2020). Après ce pic spectaculaire au début des fermetures, les volumes de téléchargement d'applications de santé et fitness se sont stabilisés l'année dernière.

Mis à part l'année anormale provoquée par le covid, la tendance pour cette catégorie à long-terme était toujours en croissance à l'approche de 2022. Selon le rapport State of Mobile 2022 d'App Annie, le nombre total de téléchargements pour 2019 s'élève à 1,97 milliard. En 2021, ils ont atteint 2,48 milliards.

Tout est dans l'esprit : La catégorie "méditation" a atteint de nouveaux records

L'un des principaux facteurs de cette année exceptionnelle pour la santé et le fitness a été le succès des applications de méditation. Pendant la pandémie, l'accent a été mis sur la santé mentale, ce qui a suscité l'intérêt pour des applications telles que Calm, Headspace, Meditopia et Insight Timer. Les trois premières apps en termes de téléchargements dominent le marché, attirant collectivement 37 millions de téléchargements en 2021, selon les données du rapport State of Mobile d'App Annie.

En termes d'utilisation, parmi les 10 meilleures apps de méditation dans le monde en 2021, les utilisateurs d'Insight Timer ont enregistré la moyenne de sessions par utilisateur la plus élevée sur les téléphones Android, soit plus de 40 % de plus que celle de l'app de méditation qui suit. De plus, ils étaient n°1 en termes de temps moyen passé sur l'appli par utilisateur. Cela signifie que non seulement les gens passent plus de temps sur Insight Timer, mais qu'ils utilisent également l'application plus fréquemment par rapport aux autres acteurs majeurs de cette catégorie.

En termes de dépenses effectuées sur les applications, les cinq premières applications de méditation ont enregistré une croissance de 25 % l'année dernière. Les deux premières applications Calm et Headspace, ont généré ensemble 205 millions de dollars en 2021. Cependant, il est également important de noter qu'il ne s'agit pas de la seule voie de monétisation sur le mobile - certaines applications tirent parti de la publicité présente sur l'application, des partenariats d'entreprise ou encore du commerce mobile.

Et ce n'est pas tout. Ces deux entreprises se concentrent désormais sur la prochaine phase de leur croissance. Calm a réuni 217 millions de dollars pour financer son expansion, tandis que Headspace a déjà commencé à dépenser puisqu'elle a acquis l'entreprise de santé mentale et de bien-être Sayana, pilotée par l'IA, en janvier 2022.

Le facteur de l'âge: Les Millennials téléchargent plus d'applications de santé et de remise en forme que les autres tranches d'âge dans tous les pays

Le rapport de cette année sur l'état du mobile révèle des différences démographiques dans le domaine des applications de santé et de fitness. D'une manière générale, il s'agit d'une catégorie centrée sur les Millennials. En 2021, ce sont eux qui, par rapport à l'ensemble de la population, se sont le plus tournés vers les applications de santé et de fitness que la génération Z ou la génération X et les baby-boomers, et ce dans toutes les régions. Par exemple, au cours de l'année écoulée en Corée du Sud, les Millennials ont affiché un score de 120 parmi la moyenne des 20 meilleures applications de santé et de fitness par utilisateurs actifs mensuels. Cela signifie qu'en Corée du Sud, les Millennials étaient en moyenne 20 % plus susceptibles d'utiliser une application de santé et de fitness que l'ensemble de la population, du moins parmi les 20 premières applications observées par MAU.

En termes de choix, les membres de la génération X et les baby-boomers ont une préférence pour les applications d'auto-quantification. Ils se tournent vers les podomètres, les applications de régime, de marche et de randonnée. À l'inverse, la génération Z se tourne vers les applications de bien-être et de santé féminine.

En effet, s'il y a un produit qui se distingue dans cette catégorie "femtech", c'est bien Flo Period & Ovulation Tracker. Cette application développée au Royaume-Uni s'est classée au premier ou deuxième rang des utilisateurs actifs mensuels de la génération Z dans sept des huit pays étudiés. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi l'entreprise est aujourd'hui estimée à environ 675 millions d'euros.

La génération Z est une tranche d'âge particulièrement intéressante à surveiller dans un avenir proche, car elle semble plus disposée à essayer des concepts d'applications de santé et de remise en forme nouveaux et innovants, tels que Reflectly, une application de journal alimentée par l'IA, où les commentaires sont rédigés en fonction de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils ressentent au cours d'une journée. Ce sont eux qui sont les plus susceptibles de définir la tendance dans la catégorie "santé et forme physique" dans les années à venir.