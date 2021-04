01 avril 2021 à 05h00 par Philippe | 13 avril 2021 à 12h01

Les applications pour gérer votre budget : Est-ce possible ?

De nos jours, surtout en cette période de crise économique mondiale, il est de plus en plus difficile de gérer son budget. Si vous ne faites pas partie des quelques privilégiés qui se retrouvent avec un salaire très élevé, il est très probable que, comme beaucoup, vous vous retrouviez dans des conditions de stress intense en raison d'une mauvaise gestion de l'argent et d'un salaire peu élevé. Y a-t-il un moyen d'améliorer cette situation ? Par exemple, existe-t-il une application permettant de contrôler votre budget, ou un mode de vie plus sain pour imposer moins de dépenses ?

Conseils pour mieux gérer votre budget

Voici un guide en huit étapes pour mieux gérer votre budget :

1. Fixer des objectifs. Il est très important d'identifier les objectifs que vous voulez fixer, mais n'oubliez jamais qu'ils doivent être plausibles et cohérents : si vous gagnez 1000 € par mois, vous ne pouvez pas prétendre en mettre 800 de côté, vous devez être raisonnable même avec ces objectifs.

2. Identifier les revenus et les dépenses. Dans la plupart des cas, les gens n'ont qu'un seul revenu, leur propre salaire, alors que les dépenses sont nombreuses. Il est important, par le biais d'une application ou manuellement, de comprendre quelles sont les dépenses qui pèsent le plus sur le budget familial.

3. Séparer les nécessités des caprices. La télévision coûteuse que vous avez vue pendant dans le magasin n'est pas forcément nécessaire. Il est important de comprendre ce dont vous avez réellement besoin, aussi et surtout parce qu'épargner est le meilleur moyen de ne pas dépenser.

4. Définir votre budget ? Comme nous l'avons dit au début, choisissez un pourcentage qui vous semble adéquat pour votre salaire et fixez-le comme votre budget.

5. Mettre votre plan en action. Ne remettez pas indéfiniment à plus tard ce que vous voulez faire, commencez dès aujourd'hui avec cette révolution dans votre vie financière.

6. Gestion précise des dépenses saisonnières ? Rappelez-vous qu'avec les différentes saisons, les habitudes des gens changent également, y compris les vôtres : les dépenses seront donc différentes, n'oubliez pas de les surveiller également.

7. N'oubliez pas de se projeter dans le futur. Chaque mois, vérifiez les résultats de la précédente, et au fur et à mesure que vous verrez les résultats arriver, vous serez de plus en plus déconcerté par la facilité avec laquelle vous avez pu épargner, ce sera aussi une forte motivation.

8. Investir.si c'est possible. Et vous n'avez plus forcément besoin d'utiliser votre ordinateur - le portable suffit. Il faut juste trouver une bonne application bourse.

Y a-t-il une application qui fait tout le travail ?

Nous pensons que PocketGuard est l'une des meilleures applications pour gérer votre budget. Comme tant d'autres applications, il ne vous donnera pas de conseils de vie ; Par contre, elle vous aidera à faire tout ce que nous vous avons recommandé de faire dans le guide Pas à Pas que nous venons de vous montrer. Au lieu de devoir tout écrire à la main sur un agenda ou sur de simples feuilles, vous pourriez utiliser une application comme celle-ci pour garder une trace de tout, et vous pourriez même exporter toutes vos dépenses et vos revenus dans des PDF pratiques à conserver sur votre ordinateur.

Est-il vraiment possible de gérer votre budget de manière indépendante ?

Nous savons qu'il est facile de dire aux gens de mieux gérer leur budget. Les personnes qui gèrent leur vie financière de manière précise réussissent quelle que soit la méthode utilisée. L'important est d'être conscient chaque jour que vous essayez d'améliorer votre situation, et si vous suivez le guide que nous vous avons indiqué, vous avez toutes les cartes en mains.

En conclusion, que vous utilisiez une application ou pas, l'important est de prendre la décision de gérer efficacement votre budget et vos finances.