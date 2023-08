16 août 2023 à 00h15 par Philippe

Applications : quel est le Top des éditeurs en 2023 ?

data.ai qui est un fournisseur d'analyses de données mobiles, vient d'annoncer les lauréats du Top Publisher Award annuel, qui récompense les entreprises mobiles les plus performantes à travers le monde.

En 2022, le temps passé sur le mobile passera à 5 heures par jour, dont 70 % seront consacrés au divertissement. Les applications de vidéo en format court, TikTok en tête, ont dominé la part de portefeuille des consommateurs. Pour maximiser la monétisation au sein de leurs applications, les principaux éditeurs en 2022 ont adopté des stratégies hybrides en combinant des achats uniques et des abonnements récurrents.

L'année dernière, 42 des 50 premiers éditeurs ont trouvé le succès de la monétisation principalement grâce aux achats in-app et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. En comparaison, 8 des 50 premiers éditeurs utilisaient principalement une stratégie d'abonnement pour monétiser leur suite d'applications.

Tencent (n°1) arrive en tête du classement pour la sixième année consécutive, tandis que ByteDance gagne cinq places pour devenir n° 2. Cette évolution s'explique par la popularité de TikTok, qui a dominé l'attention des consommateurs en 2022 et a généré des dépenses record de 3,3 milliards de dollars.

Des éditeurs tels que Match Group (n°6), Disney (n°8), Bumble (n°39) et Kakao piccoma Corp (n°37) ont tous connu une croissance grâce à leurs applications qui ont diverti les consommateurs. Alors que les dépenses en jeux au niveau du marché ont baissé en 2022, il y a eu quelques succès notables au niveau des éditeurs. TakeTwo Interactive (n°15), qui a acquis Zynga en mai 2022, a gagné un nombre impressionnant de 49 places, en grande partie grâce au succès des titres à succès de Zynga tels que Empires & Puzzles et Zynga Poker. Parmi les autres éditeurs de jeux qui ont connu une progression à deux chiffres, citons Dream Games (n° 42) et Top Games (n° 46), dont les jeux Royal Match et Evony, respectivement, ont connu un grand succès.

Les éditeurs ayant leur siège en Asie-Pacifique dominent la liste, représentant plus de la moitié (27) des 50 premiers. Toutefois, c'est aux États-Unis que l'on trouve le plus grand nombre d'éditeurs en tête de liste pour un seul pays (17), suivis par la Chine (12).

Parmi les éditeurs de la région EMEA qui ont connu la plus forte croissance en 2022 et les principales applications qui ont contribué à leur succès, on peut citer :

• #20 Welltech, dont le siège est à Chypre, a progressé de 21 rangs par rapport à l'année précédente, avec la nouvelle appli FitCoach by WellTech, un programme de remise en forme (Health & Fitness) sortie en octobre 2019, tirée par les revenus aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en Allemagne et au Royaume-Uni.

• #La société française Voodoo (26e) a progressé de 51 rangs d'une année sur l'autre, en grande partie grâce à l'acquisition de Beach Bum en septembre 2021. Le titre à succès de Beach Bum, Backgammon - Lord of the Board, un jeu de société (Tabletop), a été l'un des principaux moteurs de revenus en 2022.