09 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Les applications de rencontre ont enrichi leurs services face au COVID-19

Crédit Photo : Ogury

Alors que les rencontres en personne se sont considérablement réduites ces derniers mois face aux restrictions liées à la situation de confinement, les applications proposent désormais de nouvelles offres pour les rencontres à domicile.

Les applications de rencontre ont pour but de mettre en relation des personnes ayant des intérêts communs. Avec les ordres de mise en quarantaine dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 limitant les contacts sociaux, ces applications, qui ont rapporté 2,2 milliards de dollars en dépenses consommateurs en 2019, ont évolué pour développer de nouvelles tactiques et offres pour maintenir les utilisateurs engagés à la maison. Beaucoup d'entre elles ont fait preuve de créativité dans leurs mises à jour, et cette créativité change la façon dont les utilisateurs s'engagent avec des applications comme Hinge, Bumble et The League. Même le géant Facebook a intégré une nouvelle option de messagerie vidéo pour les utilisateurs de sa fonction Facebook Dating. Kippo, une application pour les joueurs, a connu une hausse dans les classements quotidiens des téléchargements sur iPhone, car les utilisateurs cherchent à se connecter par le biais de passe-temps à domicile comme les jeux.

Les applications de rencontre ont créé des fonctionnalités basées sur l'attrait pour les goûts sous-jacents des consommateurs et sur le fait de se démarquer de la concurrence. Il s'agit notamment de conversations initiées par des femmes, d'une option "superlike" ou d'une fenêtre temporelle spécifique pour se connecter. Au cours des politiques de distanciation sociale menées dans le cadre de la pandémie de coronavirus, les applications de rencontre ont accéléré l'innovation afin de maintenir l'engagement des utilisateurs. Par exemple, Hinge a introduit un nouveau bouton qui permet aux utilisateurs d'indiquer qu'ils sont prêts pour un rendez-vous vidéo, Bumble permet aux gens de se mettre en relation avec n'importe qui dans leur pays et Tinder a rendu son offre de Passeport gratuite pour tous les utilisateurs. Bumble a signalé avoir constaté une forte augmentation des messages et des appels vidéo pour les rencontres à distance. Dans la dernière partie du mois de mars et jusqu'en avril, Bumble a constaté une forte croissance des données utilisées par session sur les téléphones Android. Au cours de la semaine du 19 au 25 avril 2020 aux États-Unis, la moyenne des données utilisées par session a augmenté de 40 % par rapport à la moyenne hebdomadaire de janvier 2020. Cela pourrait être dû à une augmentation des appels vidéo dans l'application, des fonctionnalités qui ont tendance à utiliser plus de données.

Les applications de rencontre ont fait preuve de résilience pendant cette période de confinement malgré les limites des rencontres en personne. Cela s'explique en partie par la rapidité d'innovation des fonctionnalités, ainsi que par la nature ludique des applications de rencontre en général. Dans les applications de rencontre, les utilisateurs peuvent toujours être actifs en se connectant et en envoyant des messages sans avoir à se rencontrer en personne. La gamification du "swiping" dans les applications de rencontre s'inscrit dans ce comportement pour trouver des moyens de passer le temps et de se divertir - en plus des fonctionnalités de rencontre virtuelle que de nombreuses applications de rencontre de premier plan ont adoptées ces dernières semaines.