03 mars 2021 à 05h00 par Philippe

Les applications santé et fitness ont connu une croissance de 30% en 2020

Crédit Photo : Peerbits

Alors que les consommateurs ont essayé de rester en forme et en bonne santé malgré les mesures de confinement, la demande en applications de fitness et de wellness a fortement augmenté.

App Annie qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles, vient de constater une explosion des téléchargements des applications de santé et de fitness en janvier 2021. En effet, janvier est souvent le moment où les excès des fêtes et les résolutions de la nouvelle année incitent des millions de personnes à se mettre en forme.

Pourtant, l'année dernière a été différente. En 2020, c'est en avril, et non en janvier, que le nombre de téléchargements d'applications de santé et de remise en forme a connu la plus forte hausse au niveau mondial, avec 276 millions de téléchargements, soit une augmentation de 80 % par rapport à l'année précédente.

Le mois de mars a marqué le début du confinement dans la plupart des pays. Les gymnases étant fermés, les utilisateurs ont cherché différents moyens de faire du sport. Les téléchargements d'applications de santé et de remise en forme ont atteint 59 millions pendant la semaine du 22 mars 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à la moyenne hebdomadaire de janvier et février 2020.

En France, le nombre de téléchargements et de dépenses en applications de santé et de fitness a augmenté de 65% entre 2019 et 2020.

Plus de 71 000 nouvelles applications de santé et de remise en forme ont été lancées en 2020

Compte tenu de la forte demande d'applications de santé et de fitness, il n'est pas surprenant que les développeurs se soient empressés de proposer aux consommateurs une gamme de nouveaux produits. App Annie estime qu'en 2020, plus de 71 000 applications de santé et de remise en forme ont été lancées dans le monde. Cela représente une augmentation de 13 % par rapport à 2019. Sur iOS, ce chiffre était de 24 000. Sur Google Play, ce chiffre était de 47 000.

On remarque parmi les meilleures applications une grande diversité, les applications d'entraînement/de fitness étant celles les plus présentes. Les meilleures applications en matière de téléchargements mondiaux sont Home Workout - No Equipment (n° 2), Mi Fit (n° 3) et Lose Weight App for Women (n° 4).

En matière de dépenses consommateurs les applications pour lutter contre l'anxiété ont été leader parmi celles de fitness et de santé.

La santé et le fitness ne se limitent pas à l'exercice physique. L'isolement et l'anxiété provoqués par le confinement ont fait augmenter la demande d'applications qui améliorent le bien-être mental. En effet, l'application de sommeil/méditation Calm s'est classée première dans le monde en termes de dépenses de consommation en 2020. En quatrième position se trouve une autre application de bien-être et de pleine conscience, Headspace.

Les dépenses des consommateurs ne sont pas le seul indicateur permettant de mesurer le succès des applications de pleine conscience et de méditation - le temps passé peut également être un indicateur important pour celles qui monétisent en dehors des stores. Parmi les cinq premières applications de méditation et de pleine conscience selon le temps passé aux États-Unis, Insight Timer s'est classé premier.

En 2020, une dernière catégorie d'application est apparue pour la toute première fois dans la catégorie santé et fitness : les applications de suivi des cas de COVID-19. La plupart des pays - ou, dans le cas des États-Unis, des États et des villes - ont lancé leurs propres applications afin de suivre les cas positifs de COVID-19.